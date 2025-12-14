O treinador do Vasco, Fernando Diniz, definiu o time que vai iniciar a partida decisiva da semifinal contra o Fluminense neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Para o confronto o técnico decidiu repetir a escalação utilizada no primeiro jogo entre as equipes.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Andrés Gómez disputa a bola com Freytes durante a partida de ida da semifinal (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

O Fluminense também está escalado para o confronto. Para o duelo, o treinadro Luís Zubeldía terá dois desfalques: Hércules, com uma lesão no adutor da coxa esquerda, e Soteldo, que foi substituído na primeira partida entre as equipes com um problema no quadríceps. Por outro lado, o treinador terá o retorno do atacante Canobbio, que não enfrentou o Vasco na primeira partida porque estava suspenso.

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Everaldo.

Ficha do jogo

FLUMINENSE x VASCO (1 x 2)

COPA DO BRASIL – SEMIFINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Raphael Pires (GO)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

