Vasco está escalado para enfrentar o Lanús pela Sul-Americana

O Vasco está definido para enfrentar o Lanús, da Argentina, na 3ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. A bola rola às 21h30 desta terça-feira (22), em São Januário.

O técnico Fábio Carille manteve a mesma equipe que empatou com o Flamengo no final de semana. Com isso, o Vasco vem a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Méndez, Izquierdoz, Dejesús e Marcich; Cardozo, Medina e Salvio; Marcelino, Segóvia e Cabrera.

Além disso, o Vasco conta com quatro desfalques. São eles: Mauricio Lemos, Payet, Estrella e Loide Augusto. O clube atualizou a situação clínica dos jogadores. Confira abaixo.

Mauricio Lemos: segue reabilitação da fratura na 12ª costela direita com a fisioterapia e já realiza atividades indoor; Payet: segue em tratamento junto ao DESP da lesão no ligamento colateral medial do joelho direito; Estrella: segue sem queixas de dores no joelho direito, ganhando força muscular. Realizou teste de força, que demonstrou resultados satisfatórios; Loide Augusto: apresentou queixa de dor muscular na coxa esquerda, sem evidência de lesão.

Escalação do Vasco para enfrentar o Lanús