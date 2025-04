O Vasco volta a campo nesta terça-feira (22) para duelo importante pela Copa Sul-Americana, valendo a liderança do Grupo G. A equipe comandada por Fábio Carille encara o Lanús (ARG), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, e chega com confiança após o desempenho diante do Flamengo, no clássico do último sábado (19). Os visitantes contam com série invicta e prometem dificultar no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Diante do sétimo colocado do Grupo B do Campeonato Argentino, o Cruz-Maltino terá mais uma oportunidade de mostrar evolução no começo da temporada. Se contra o Flamengo o sistema defensivo foi ponto alto, como destacou o volante Hugo Moura, a produção no ataque não deixou tanto a desejar.

- A gente vem treinando bastante a parte defensiva. Nos jogos passados, acabamos falhando e entregando gols para o adversário, esse foi um erro nosso. Estamos focados em diminuir nossas falhas e isso que fizemos hoje. Sabíamos que era um clássico, um jogo difícil. Entramos concentrados, fizemos um grande primeiro tempo. No segundo tempo, acho que caímos um pouco, mas foi importante não tomarmos gol. Faltou só um pouquinho mais ali na frente, para sair com os três pontos - disse Hugo Moura, após o empate com o Flamengo.

continua após a publicidade

Carille nega contato do Corinthians para deixar o Vasco: ‘100% focado’

A organização para construir diante do Lanús será fundamental. Ainda que longe de uma potência em seu país, os argentinos não sabem o que é perder há dez partidas - a última derrota foi no dia 16 de fevereiro, fora de casa, para o River Plate. Neste período, são oito empates e duas vitórias.

Os adversários estão empatados em pontos no Grupo G da Sul-Americana, com quatro somados, mas o Lanús leva vantagem no critério de saldo de gols e lidera a chave. O Cruz-Maltino empatou com Melgar (PER) e venceu Puerto Cabello (VEN), enquanto o time argentino conseguiu o contrário.