Vidente crava resultado de LDU x Flamengo e Vasco x Lanús

Flamengo e Vasco entram em campo nesta terça-feira (22) pelas copas Libertadores e Sul-Americana. Os clubes enfrentam respectivamente a LDU e o Lanús. Para os confrontos, o vidente Luiz Filho do canal "Renascer das Cartas", no YouTube, previu grandes dificuldades para o Rubro-Negro e uma vitória do Cruzmaltino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

LDU x Flamengo

O primeiro confronto da noite desta terça-feira (22) será entre LDU e Flamengo. A partida entre as equipes está marcada para às 19h (de Brasília), no Equador. Para a ocasião, Luiz Filho comentou que a equipe de Filipe Luís irá ter bastante dificuldade.

O vidente chamou atenção para o lado emocional da partida. Segundo ele, o time rubro-negro entrará nervoso em campo, e assim, poderá errar a execução de lances cruciais. Neste cenário, ele apontou a LDU como favorita no confronto, mas não descartou a possibilidade de um empate.

continua após a publicidade

Filipe Luís, técnico do Flamengo, a beira de campo em partida no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vasco x Lanús

A segunda partida da noite será entre Vasco e Lanús, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Ao analisar o confronto o tarólogo previu um domínio do time do técnico Fábio Carille. Contudo, chamou atenção para possíveis contra-ataques perigosos do time argentino.

Luiz Filho cravou que o Cruzmaltino irá dominar as ações dentro de campo, mas poderá levar sustos durante os 90 minutos. Mesmo assim, ele declarou que o clube carioca deve confirmar o favoritismo da partida dentro de casa.

continua após a publicidade