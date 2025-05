Vasco está escalado para enfrentar o Fortaleza pelo Brasileirão

O Vasco está escalado para enfrentar o Fortaleza pela 9ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30, em São Januário, para o reencontro de Fernando Diniz com o estádio e a torcida vascaína.

Em má fase, o Cruz-Maltino não sabe o que é vencer há nove jogos e se encontra em 17º lugar, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Para mudar este cenário, terá que passar por um adversário que não perde há sete partidas.

Escalação do Vasco

Para o confronto, o Fernando Diniz contará com o retorno do zagueiro Mauricio Lemos, que se recuperou da fratura na costela que sofreu no jogo contra o Puerto Cabello, pela Sul-Americana. Por outro lado, segue sem Lucas Freitas, que iniciou a transição para o campo na sexta-feira (16); Payet, que já realiza trabalhos de preparação física; Estrella, evoluindo na recuperação de um edema ósseo; e David, que está em fase final de reabilitação da cirurgia de LCA no joelho esquerdo.

Repetindo a escalação da derrota para o Lanús, o Vasco enfrenta o Fortaleza com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Philippe Coutinho e Tchê Tchê; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

Escalação do Fortaleza

Por sua vez, Juan Pablo Vojvoda escalou o Fortaleza da seguinte forma para enfrentar o Vasco: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FORTALEZA

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 17 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere, CazéTV e Record;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).