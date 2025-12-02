Vasco x Mirassol: IA crava se Cruz-Maltino briga contra Z4 ou vai à Libertadores

A quatro pontos de distância da zona de rebaixamento e três do oitavo lugar, que pode virar zona de classificação para Libertadores de 2026, o Vasco vive no limbo do Campeonato Brasileiro. Enquanto os torcedores mais otimistas acreditam em uma vaga para a Liberta, outros ainda temem o risco de queda para a série B. Fato é que o duelo contra o Mirassol, nesta terça-feira (2), é crucial para as ambições do clube.

continua após a publicidade

Hoje, o acesso ao torneio continental vai até o sétimo colocado, mas caso o campeão da Copa do Brasil seja Fluminense ou Cruzeiro, uma nova vaga será aberta, formando um G-8.

➡️ Vasco x Mirassol: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Chat GPT crava resultado de Vasco x Mirassol

O cenário atual joga claramente a favor do Vasco. A equipe tem probabilidade de rebaixamento praticamente nula (0,0106%), abriu vantagem confortável sobre o Z-4 e está muito mais próxima da zona da Libertadores do que do perigo.

continua após a publicidade

Além disso, a distância para o oitavo colocado é pequena — três pontos — e a rodada oferece chance real de aproximação, ainda mais considerando que o G-8 pode virar realidade dependendo do campeão da Copa do Brasil.

Dentro desse contexto, meu palpite é que o Vasco vence o Mirassol.

Com o resultado, o Cruz-Maltino se consolida no meio da tabela, encurta a distância para o G-8 e transforma a briga por Libertadores em um objetivo completamente plausível para as últimas rodadas.

continua após a publicidade

Ou seja: pelo momento, pela pressão positiva da tabela e pelo risco mínimo de queda, o Vasco está muito mais para sonhar alto do que para se preocupar com o Z-4.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em dez dias, Diniz comanda Vasco na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)

Prováveis escalações

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Ramon, Victor, Jemmes, Reinaldo (Felipe Jonathan); Aldo, Danielzinho, Gabriel; Negueba, Alesson, Cristian. Técnico: Rafael Guanaes