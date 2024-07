Vasco esclarece suspensão da arbitragem na FGV

Vasco enfrenta o Grêmio na próxima rodada do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 20:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco publicou uma nota explicando a suspensão de 90 dias da arbitragem da Fundação Getúlio Vargas (FGV). No comunicado, a sugestão partiu da A-CAP e o clube aceitou. A intenção é retirar a 777 Partners rapidamente do quadro societário da SAF vascaína.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Vale destacar que além da arbitragem, o processo também está suspenso. No entanto, os atos praticados ainda seguem em vigor. Ou seja, o Vasco ainda tem o controle da SAF.

🗒️ CONFIRA A NOTA DO VASCO NA ÍNTEGRA:

“A fim de esclarecer a suspensão da arbitragem que ocorre na Câmara de Arbitragem da FGV por 90 dias, o Club de Regatas Vasco da Gama informa que tal deliberação tem como objetivo dar tranquilidade para a construção de um eventual acordo envolvendo a saída definitiva da 777 do quadro societário da SAF.

Também informamos que, segundo nos foi passado pela A-CAP e demonstrado através dos documentos compartilhados até o momento, os ativos do futebol da 777 Partners foram apartados das demais disputas judiciais que a empresa atravessa no mundo e, hoje, são controlados exclusivamente pela A-CAP.

O Vasco da Gama aceitou a sugestão de suspensão formulada pela A-CAP com o intuito de sinalizar a intenção da busca por uma solução que atenda aos interesses do clube na defesa do seu patrimônio, evitando perdas, desvalorizações e prejuízos.

Caso não haja um entendimento com a A-CAP ou aconteça uma mudança no cenário atual de controle dos ativos de futebol da 777, a arbitragem e o processo judicial serão retomados, sem nenhum prejuízo ao direito do Vasco da Gama e às decisões obtidas perante o Poder Judiciário.

O Club de Regatas Vasco da Gama mantém o controle da VascoSAF, conforme liminar obtida, e continua na sua missão de resgatar os valores da história e da marca Vasco da Gama influenciando, assim, todo o departamento de futebol. Podemos ganhar, perder, empatar, mas não negociamos a forma.”

Vasco venceu o Grêmio no primeiro turno (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Enquanto as partes ainda conversam para um acordo e uma solução benéfica, o Vasco volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo (28). O Cruz-Maltino enfrenta o Grêmio na primeira rodada do returno da competição. A bola rola às 19h, na Arena Condá.