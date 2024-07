Brasileirão: 1º turno termina ‘devendo’ 12 jogos e escancara desorganização de calendário da CBF

Grêmio e Internacional foram muito prejudicados pelas chuvas (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 10:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro turno do Brasileirão chegou ao fim nesta quinta-feira (25), mas está longe de acabar. Isso porque restam 12 jogos a serem disputados, adiados previamente pela Confereração Brasileira de Futebol (CBF) por motivos diversos. Aliás, dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, 13 não completaram as 19 partidas da primeira metade da competição, escancarando a desorganização do calendário.

Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude e Vasco estão "devendo" jogos no Brasileirão. O pior caso é o do Colorado, que entrou em campo apenas 14 vezes no campeonato.

Há de ressaltar que a tragédia no Rio Grande do Sul é a principal responsável pelo adiamento de partidas, e é difícil apontar soluções concretas para um momento tão difícil. Contudo, a negligência da CBF com os clubes gaúchos foi notável, e Inter e Grêmio, maiores afetados, seguem sofrendo com as consequências do ocorrido.

Além disso, alguns jogos precisaram ser remarcados por conta de compromissos de times brasileiros nos playoffs da Sul-Americana, em datas previstas deste o início da temporada pela Conmebol. Mesmo assim, o Brasileirão teve partidas conflitantes com o torneio continental e mais uma vez prejudicou suas equipes.

Soma-se a isso a não paralisação do Campeonato Brasileiro duante a disputa da Copa América, que, ao mesmo tempo que evitou um desastre maior no calendário, expõe a falta de organização do futebol brasileiro. Diversos clubes perderam jogadores por praticamente metade do 1º turno do Brasileirão, em decisão da CBF que desvaloriza o próprio pruduto.

Grêmio e Internacional têm jogos a cumprir do 1º turno do Brasileirão (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

Confira abaixo todos os jogos adiados do primeiro turno do Brasileirão:

5ª rodada

Grêmio x Criciúma

Cruzeiro x Internacional

Internacional x Juventude

Atlético-MG x Grêmio

Red Bull Bragantino x Internacional

Cuiabá x Juventude

Internacional x Flamengo

Fluminense x Athletico-PR

Internacional x Fortaleza

Vasco x Cuiabá

Athletico-PR x Atlético-MG

Criciúma x Red Bull Bragantino