Sem Adson, Rafael Paiva terá ‘dor de cabeça’ para montar ataque do Vasco contra o Grêmio

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 26/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos destaques do Vasco nesta arrancada no Brasileirão, Adson, está fora da partida contra o Grêmio na abertura do returno. O atacante está tratando um edema na coxa visando o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Com isso, o Vasco vai sofrer com um grande desfalque, tendo em vista que falta no elenco um jogador com as mesmas características já entrosado com os companheiros no ataque. Mesmo assim, Rafael Paiva pode encaixar algumas peças sem precisar mexer no esquema da equipe. O Lance! analise e mostra abaixo.

EMERSON RODRÍGUEZ

O lado direito é o preferido do atacante colombiano. Emerson Rodríguez mostrou suas primeiras credenciais contra o Atlético-MG e cresceu de produção quando passou a atuar por este setor.

ALEX TEIXEIRA

Um dos crias que retornou ao Vasco é uma das opções para fazer este papel de ponta. O atacante ainda não está na forma ideal. Porém, só estando em campo que vai ganhar ritmo para entrar na mesma rotação do time.

ROSSI

Rossi é a possibilidade mais remota. O atacante está em baixa, uma vez que as atuações mais recentes deixaram a desejar. Inclusive, o jogador está na mira do Paysandu e pode sair do Vasco.

Rayan jogou pelo lado direito contra o Flamengo (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Outra possibilidade é a entrada de Rayan. Durante a temporada, o lado direito é predominante nos jogos do atacante. Além disso, o jogador fez a função quando o Vasco foi goleado pelo Flamengo.

Vasco e Grêmio se enfrentam neste domingo (28), às 19h. A bola vai rolar na Arena Condá, em Chapecó.