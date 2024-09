Vasco enfrenta Palmeiras em meio a sua melhor série invicta no Brasileirão

Léo e Raphael Veiga (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro

O Vasco entra em campo neste domingo (22), contra o Palmeiras. A partida, válida pelo Brasileirão, acontecerá às 16h (de Brasília) e será no estádio Mané Garrincha. Para este confronto, o Cruzmaltino chega com a moral de viver sua maior sequência invicta desde o início do campeonato, seis jogos.

➡️ Por que Vasco x Palmeiras não será disputado em São Januário?

O clube carioca não perde no Brasileirão desde o dia 28 de setembro. Quase dois meses atrás. Na ocasião, o Vasco foi derrotado pelo Grêmio, fora de casa. Desde então, a barreira segue em baile. São seis jogos sem derrotas. Sendo três vitórias e três empates.

Mais do que defender essa série sem perder, o time de Paiva entra em campo para se colocar de vez como candidato a uma vaga na Libertadores do ano que vem. Com chances de abrir 10 pontos para o Z-4, o Vasco finalmente começa a olhar mais para cima do que para baixo na tabela.

O duelo, apesar de ser com mando do Vasco, não será em São Januário. O local estádio escolhido para receber a partida foi o Mané Garrincha, em Brasília. A torcida carioca, porém, está presente em grande número e recebeu o time com festa. Já foram vendidos mais de 55 mil ingressos.