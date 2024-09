David cumpre metas, e Vasco é obrigado a comprar o atacante; entenda

Atacante do Vasco, David comemora gol contra o Criciúma no estádio Heriberto Hulse pelo Brasileirão 2024 (Foto: Beno Kuster Nunes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 19:08 • Rio de Janeiro

O Vasco será obrigado a adquirir os direitos econômicos de David, atacante emprestado que pertence ao Internacional. Depois de entrar em campo no clássico contra o Flamengo, que terminou no empate em 1 a 1, no último domingo (15), pelo Brasileirão, o jogador bateu a meta de 60% de participação nas partidas da equipe no ano.

O atacante disputou 38 dos 46 jogos do Gigante da Colina na temporada. Ele está emprestado ao clube carioca até até dezembro, e mesmo que não entre mais em campo em 2024, o camisa 7 terminará o ano com 60,31% de participação nos jogos.

Por conta da cláusula de obrigação de compra, o Vasco precisará desembolsar 2,8 milhões de euros (R$ 16,9 milhões pela cotação atual) ao Internacional para ficar com o jogador em definitivo depois de cumprir as metas. Segundo o "ge", portanto, o Colorado trata a situação com tranquilidade por estar assegurada em contrato.

O atacante iniciou no profissional no Vitória e conta com passagens por outros grandes clubes como Cruzeiro, Internacional e São Paulo. Entrou em campo em 39 oportunidades em 2023, onde marcou cinco gols deu três assistências.

Pelo Vasco, o jogador disputou 38 jogos, marcou gol em sete oportunidades e contribuiu com quatro assistências.