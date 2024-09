Flamengo, Vasco e outros times prestam solidariedade ao Coritiba Crocodiles, após acidente

Elenco do Coritiba Crocodiles comemora título no futebol americano (Foto: Mateus Suzin/ Coritiba)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 14:47 • Rio de Janeiro (RJ)

O acidente envolvendo o ônibus da equipe do Coritiba Crocodiles, neste sábado (21), mexeu com o mundo do esporte. Após as primeiras notícias sobre o tombamento do veículo, outros times de futebol americano prestaram solidariedade ao time do Paraná.

➡️Ônibus do Coritiba Crocodiles, de futebol americano, sofre acidente com mortos no RJ

O ônibus que transportava a equipe de futebol americano Coritiba Crocodiles para o Rio de Janeiro se envolveu em acidente na Serra das Araras, em Piraí (RJ). O veículo estava vom 43 passageiros e tombou na altura do km 255, por volta das 10h deste sábado (21), deixando pelo menos três mortos e 11 feridos, segundo a CCR RioSP, concessionária que administra a via, e a assessoria do time. As vítimas fatais são Daniel Santos, Lucas Barros e Lucas Padilha - com idades entre 20 e 45 anos.

Elenco do Coritiba Crocodiles em campo para partida de futebol americano (Foto: Letícia Moura)

A equipe enfrentaria o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de futebol americano, às 14h desta sábado. A partida foi cancelada.

Confira as declarações dos clubes sobre o acidente do Coritiba Crocodiles