Vasco enfrenta o Nova Iguaçu em condições de voltar a uma final após quatro anos

Escrito por Matheus Guimarães , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 17/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Nova Iguaçu batalham no Maracanã pela última vaga para a final do Campeonato Carioca. A Laranja da Baixada tem a vantagem do empate e o Cruz-Maltino precisa vencer se quiser voltar disputar uma decisão.

Por falar em final, o Vasco não chega para uma disputa de título há quatro anos. A última vez, o Cruz-Maltino enfrentou o Flamengo, em 2019, e acabou sendo derrotado nos dois jogos.

Chegar a uma final de Campeonato Carioca não representa só uma quebra de tabu em São Januário. Isso porque seria a primeira decisão desde que a 777 Partners assumiu o futebol do Vasco.

Em 2022, ano da compra de 70% da SAF pela 777 Partners, o Vasco já disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Já em 2023, o Cruz-Maltino foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca e na segunda fase da Copa do Brasil.

777 Partners, dona da SAF, pode ver o Vasco disputar uma final pela primeira vez (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O confronto entre Vasco e Nova Iguaçu será às 16h deste domingo (17). A expectativa é de Maracanã lotado, com mais de 60 mil vascaínos, para apoiar o Cruz-Maltino.