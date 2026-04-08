Vasco encerra preparação no Rio antes de viagem para enfrentar o Remo; atacante volta a ficar à disposição

O Vasco realizou nesta quarta-feira (8) sua última atividade no Rio de Janeiro antes de embarcar para o confronto contra o Remo. A delegação viaja na quinta-feira (9) para o Pará, onde fará dois treinos no CT do Paysandu, na quinta e na sexta-feira, finalizando a preparação para a partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Enquanto um time alternativo foi deslocado para a Argentina, onde enfrenta o Barracas Central pela estreia na competição continental, o grupo principal permaneceu no Rio de Janeiro sob o comando do técnico Renato Gaúcho. A estratégia visa preservar os titulares para o compromisso pelo Brasileirão.

Renato Gaúcho durante treino do Vasco (Foto: Dikrah Sahagian/Vasco)

A principal novidade das atividades da semana foi a presença do atacante Brenner, que voltou a treinar com o elenco após se recuperar de lesão. O jogador havia desfalcado a equipe no empate contra o Botafogo, após sentir um problema no joelho durante o duelo diante do Coritiba. Havia preocupação inicial com uma possível lesão ligamentar, mas os exames descartaram gravidade, e o atleta deve ficar à disposição para o próximo jogo.

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Veja imagens do treino do Vasco nesta quarta-feira (8)

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Vasco e Remo se enfrentam no sábado (11), às 16h30 (de Brasília), no Mangueirão. O adversário ocupa atualmente a antepenúltima posição na tabela, e o Cruz-Maltino busca somar pontos fora de casa para subir na classificação.

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