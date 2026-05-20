Vasco perdeu de virada por 3 a 1 para o Olimpia-PAR, nesta quarta-feira (20), no Defensores del Chaco, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Com gols de Carlos Cuesta, Matteo Gamarra, Sandoval e Sebastián Ferreira o time paraguaiano virou a partida dentro de casa contra um time reserva do Cruzmaltino.

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Durante os 3 gols que o Vasco tomou, o zagueiro Lucas Freitas foi o principal alvo de criticas da torcida por falhar nas jogadas. Além das falhas, o zagueiro ainda tomou pressão no terceiro gol do clube paraguaiano quando o atacante marcou.

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Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores do Vasco não pouparam as criticas e disseram que não entendiam como o jogador ainda tem vaga no time.

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Veja a repercussão:

Como foi o jogo?

Na primeira etapa, o Olimpia começou pressionando. O empate era mais favorável ao Vasco do que à equipe paraguaia, que contava com o apoio da torcida no Defensores del Chaco. Não à toa, o Olimpia finalizou 14 vezes, contra apenas cinco tentativas do Vasco, que apostava nos contra-ataques. Marino desperdiçou algumas boas oportunidades de abrir o placar, enquanto o Cruz-Maltino sofreu pressão em diversos momentos da partida. Já nos acréscimos, Nuno Moreira cobrou escanteio na medida para o capitão Carlos Cuesta, que subiu bem e colocou o Vasco em vantagem.

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Sebastián Ferreira marcou o terceiro gol da partida contra o Vasco. (Foto: JOSE BOGADO / AFP)

O segundo tempo começou da mesma forma que terminou a primeira etapa, mas com um cenário ainda mais evidente. Com a vantagem no placar, o Vasco encontrava mais espaços para explorar os contra-ataques, porém pecava nas conclusões e desperdiçava as oportunidades criadas em velocidade. Depois de perder algumas chances, o Cruz-Maltino acabou punido. Após cobrança de escanteio de Quintana na primeira trave, Mateo Gamarra venceu Lucas Freitas pelo alto e empatou a partida para os donos da casa. A situação ficou ainda mais complicada quando João Victor acertou uma entrada dura em Alfonso e recebeu cartão vermelho direto. Com um jogador a mais, o Olimpia intensificou a pressão e chegou à virada aos 39 minutos. Em cobrança de falta levantada por Quintana, Walace desviou contra a própria área, e Sandoval apareceu para empurrar para as redes. Ainda houve tempo para a "lei do ex" aparecer no Paraguai. Sandoval desviou para o meio da área, e Sebastián Ferreira finalizou de primeira para ampliar o marcador e sacramentar a vitória do Olimpia.

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