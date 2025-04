Vasco encara o Operário-PR na terceira fase da Copa do Brasil

Foram definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (9), na sede de CBF, e o Vasco irá enfrentar o Operário-PR. Em sorteio realizado, ficou decidido que o Cruz-Maltino decidirá a vaga nas oitavas de final em São Januário com apoio de sua apaixonada torcida.

Para chegar até o terceiro desafio pela competição de mata-mata, o Vasco passou por União Rondonóplis e Nova Iguaçu, ambos os jogos com placar de 3 a 0. Do outro lado, o Operário-PR eliminou Humaitá-AC e Tombense e chega em boa fase após título paranaense e estreia com vitória na Série B do Brasileirão.

No sorteio da CBF para a Copa do Brasil, a equipe de São Januário esteve no Pote 1 com outros 14 clubes da elite e o Athletico-PR, que disputa a segundona. As datas dos jogos ainda serão detalhadas na tabela do torneio, mas têm data base para confrontos de ida o dia 30 de abril e volta no dia 21 de maio.

Vasco e Operário se enfrentaram pela última vez na Série B de 2022, ano em que o Gigante da Colina voltou à elite e o Fantasma caiu para a Terceira Divisão. No primeiro turno, em São Januário, vitória por 3 a 0 com gols de Quintero, Nenê e Palacios. Na volta, em Ponta Grossa, vitória heroica por 3 a 1 com virada no fim - Bruno Tubarão e Alex Teixeira (duas vezes) marcaram para o Cruz-Maltino.

Alex Teixeira em Operário x Vasco, em 2022 (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

A equipe comandada por Fábio Carille vive momento de oscilação na temporada quanto à atuação e resultados. Pelo Brasileirão, o Vasco vem de derrota por 3 a 0 para o Corinthians, mas na Sul-Americana bateu o Puerto Cabello (VEN) por 1 a 0 com gol do centroavante Vegetti.