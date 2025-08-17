Depois de oito meses afastado dos gramados, o meia brasileiro Dudu, revelado pelo Vasco, está pronto para voltar a jogar. Aos 26 anos, o atleta sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito no fim de outubro de 2024, quando defendia o Hapoel Tel Aviv, de Israel. A lesão aconteceu já nos acréscimos de uma partida vencida por 3 a 0 pelo clube israelense.

- Parece até que temos que passar por certas provações na carreira. Acabei me lesionando aos 90 minutos de um jogo em que vencíamos bem. Fui cobrir o lateral do meu time numa jogada que nem precisava. Podia ter ido recompor pelo meio. Mas são águas passadas. O que mais importa agora é que estou bem, praticamente zerado, fazendo um trabalho diário no campo e na academia. Já já estarei de volta - afirmou Dudu.

A cirurgia foi realizada no Brasil, em 8 de dezembro, pelo médico Luiz Antônio Martins Vieira, conhecido por operar também Pedro e Bruno Henrique, do Flamengo. Desde então, o jogador cumpriu um rigoroso processo de fisioterapia e preparação física, acompanhado pelo preparador Wagner Reis e pelos fisioterapeutas Caio Pinheiro e Leandro Borges.

No Hapoel Tel Aviv, Dudu vivia grande momento com a camisa 10. Disputou 14 jogos — dez pela Liga Leumit e quatro pela Toto Cup, competição que conquistou antes da contusão. Com contrato de um ano e opção de renovação, rescindiu de forma amigável e recebeu convite do clube para voltar a Israel nas comemorações pelo título da segunda divisão.

- Fui muito feliz em Israel, um país fantástico, muito bom de se morar. Uma pena não ter completado meu ciclo - disse o ex-Vasco.

Entre os momentos vividos no país, Dudu guarda lembranças curiosas e intensas. Ele conta que a primeira vez que ouviu o alarme de segurança foi uma experiência marcante. As sirenes tocam para alertar sobre ataques com foguetes ou mísseis, permitindo que a população procure abrigo. É uma resposta de ataques na região, com sirenes instaladas em todo o país e notificações via aplicativos móveis.

- Eu tava no meio da rua comendo sushi com os amigos e aí, cara, nunca tinha passado por isso, tudo muito novo. Começou a tocar o alarme, uma correria na rua, e eu tava com maior fome. O sushi tinha acabado de chegar. Eu travei. Quando vi, a galera que tava comigo já tava do outro lado da rua me chamando. Larguei tudo e corri. Entramos num hotel, fomos pro estacionamento e ficamos uns 10 minutos esperando. Depois, vida normal. Voltei, o sushi ainda tava lá, intacto. Foi adrenalina pura - contou.

Com o tempo, o jogador aprendeu a lidar com a rotina do país.

- Depois, virou algo super normal. O povo é totalmente acostumado com isso, o país é totalmente preparado. Todos os lugares têm bunker. No meu apartamento, o quarto de hóspedes era o bunker. Tocava o alarme, eu saía do meu quarto, fechava a porta ali, ficava uns minutos e depois vida normal. Às vezes até antes do treino isso acontecia. É como se fosse um tiroteio no Brasil, acaba e todo mundo segue - explicou.

Apesar da situação de conflito, Dudu afirma que se adaptou muito bem e se encantou com Israel. Atualmente, o país vive um conflito armado com o grupo xiita Hezbollah.

- Cara, é um país maravilhoso. Tem mais de 50 mil brasileiros lá, as praias lembram o Rio de Janeiro, os israelenses amam o brasileiro, principalmente o carioca. Amam futebol e têm um estilo de vida muito parecido com o nosso. Gostei demais do tempo que vivi lá, mesmo curto. Fiquei quatro meses, mas me apaixonei pelo país, pela cultura, pelo povo. Até hoje falo com todo mundo do clube, tenho contato com praticamente todos. É um clube que aprendi a amar e, quem sabe, gostaria de voltar pra lá.

Formado nas categorias de base do Vasco, onde chegou em 2010, Dudu estreou no profissional em 2018 e passou por Paraná, Figueirense, CRB e clubes da Romênia e Macedônia do Norte antes de jogar em Israel. Nos últimos dias, recebeu sondagens de equipes de Israel e estuda os próximos passos de sua carreira.

