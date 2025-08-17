menu hamburguer
Fora de Campo

Torcedores detonam Ramon Abatti Abel em Santos x Vasco: ‘Perdido’

Equipes se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão

Catarinense-Ramon-Abatti-Abel-vai-apitar-final-do-futebol-masculino-em-Paris-2024-944x531_Easy-Resize.com
imagem cameraAtuação de Ramon Abatti Abel em Santos x Vasco foi criticada por torcedores (Foto: César Greco/Palmeiras)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08/2025
17:22
Atualizado há 1 minutos
  • Mais Notícias

A atuação do árbitro Ramon Abatti Abel na partida entre Santos e Vasco, deste domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão, foi alvo de críticas. Nas redes sociais, torcedores dos dois clubes reclamaram da arbitragem na partida.

continua após a publicidade

Durante o primeiro tempo, o confronto entre as equipes teve dois lances polêmicos. O primeiro aconteceu com segundos de partida, quando Hugo Moura acertou a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares. O volante foi advertido apenas com um cartão amarelo, o que gerou revolta.

Posteriormente, Ramon Abatti Abel apitou um pênalti para o Santos. Na jogada, Guilherme caiu na área após ter um dividida com a defesa cruzmaltina. O lance foi revisto no VAR, e a arbitragem voltou atrás da marcação em campo ao perceber um impedimento na jogada. O fato também repercutiu nas redes sociais; veja abaixo:

continua após a publicidade

