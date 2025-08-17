Atitude de torcedores do Santos durante goleada do Vasco viraliza: ‘Que coisa’

O Vasco goleou o Santos por 6 a 0, neste domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. Durante a partida, parte dos torcedores do alvinegro praiano se viraram de costas para o grama, em tom de protesto. O fato viralizou nas redes sociais.

As reações ao gesto foram diversas. Torcedores de clubes rivais provocaram mediante ao cenário caótico do Peixe. Por outro lado, teve também quem se mostrou surpreso com a situação e o atual momento do clube paulista. Veja a repercussão do caso abaixo:

Santos x Vasco

A goleada Cruzmaltina começou a ser construída no primeiro tempo, quando Lucas Piton marcou de cabeça aos 17 minutos. Além do gol do lateral, os 45 minutos do confronto também foram marcados por reclamação contra a arbitragem.

O Santos reclamou de uma não expulsão de Hugo Moura, que acertou a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares. Além disso, a equipe paulista também teve um pênalti anulado pelo VAR.

Na segunda etapa, a equipe de Fernando Diniz desfilou no gramado do Morumbis. Com um amplo domínio, o Vasco empilhou gols. David foi o primeiro a marcar após o retorno do intervalo, aos 6 minutos.

Posteriormente, Philippe Coutinho (2), Rayan e Tchê Tchê voltaram a marcar pelo Cruzmaltino. Aos 22 minutos do segundo tempo o placar já marcava 6 a 0. O cenário gerou revolta por parte dos torecedores do Santos. Alguns deixaram o estádio e outros realizaram protestos simbólicos, como se virarem de costas para o gramado.

Com o resultado, o Vasco somou 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz, agoa, ocupa a 16ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Santos se manteve com 21 pontos, e assim, terminou a rodada na 14ª posição.