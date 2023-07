O argentino Gustavo Alfaro recusou a proposta do Vasco e não será o novo técnico da equipe. A diretoria tratava com otimismo a pssoibilidade de fechar com o treinador, que havia demonstrado interesse em trabalhar no clube. No entanto, o projeto apresentado não animou o profissional, que segue livre no mercado. A informação foi publicada primeiro pelo jornalista Germán García Grova e confirmada pelo Lance!.