A experiência é um outro ponto forte de Medel. O volante é quem mais vestiu a camisa da seleção do Chile, com 156 jogos. O jogador foi titular da geração de ouro que conquistou dois títulos de Copa América (2015 e 2016) e particou de duas Copas do Mundo (2010 e 2014). Mesmo com a idade avançada, segue sendo convocado, No mês passado, iniciou dois dos três amistosos da equipe chilena, na qual é capitão.