O Vasco da Gama está perto de acertar um acordo com o Botafogo para utilizar o estádio Nilton Santos como casa provisória durante as obras de modernização de São Januário. A tendência é que o Cruzmaltino passe a atuar no estádio alvinegro a partir do próximo semestre, com a reforma do seu estádio prevista para durar cerca de três anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE.

A utilização do Nilton Santos dependerá da disponibilidade do estádio, já que o local também recebe partidas do Botafogo e diversos eventos e shows ao longo do ano.

Reforma de São Januário

No início de outubro, o Vasco e a Prefeitura do Rio de Janeiro assinaram o termo definitivo de transferência do potencial construtivo de São Januário — etapa decisiva para viabilizar financeiramente a reforma. Com a assinatura, o clube está autorizado a comercializar esse potencial com a empresa SOD Capital, que demonstrou interesse em exercer a opção de compra.

O acordo prevê a venda de cerca de 250 mil m² de potencial construtivo, o equivalente a aproximadamente 90% do total disponível, com estimativas que giram em torno de R$ 500 milhões.

São Januário, estádio do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Entenda o que é o potencial construtivo

O potencial construtivo corresponde ao direito de construir em um terreno, dentro dos limites definidos pelo plano diretor da cidade. No caso do Vasco, a lei complementar aprovada autoriza o clube a transferir esse direito para outras regiões do Rio, como áreas da Barra da Tijuca e da Zona Norte, com maior infraestrutura. Assim, investidores compram esse "direito de construir" e o valor arrecadado é revertido para a modernização do estádio.

Segundo a legislação, 100% dos recursos obtidos com a venda serão obrigatoriamente investidos em São Januário. O clube terá uma conta específica para gerenciar a verba, com fiscalização tanto da Prefeitura quanto dos seus próprios órgãos internos. A determinação impede o uso do dinheiro para pagamento de dívidas ou salários, garantindo exclusividade para o projeto de reforma do estádio e seu entorno.

