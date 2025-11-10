menu hamburguer
Vasco

Estudo revela a pontuação necessária para o Vasco ir à Libertadores

Gigante da Colina está na nona colocação a nove pontos do G7

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/11/2025
11:27
Philippe Coutinho - Vasco
Philippe Coutinho antes da partida contra o Juventude (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
Com apenas cinco jogos restantes no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama vê o sonho de retornar à Copa Libertadores cada vez mais distante. Depois de uma sequência empolgante de quatro vitórias consecutivas entre a 27ª e a 30ª rodada, o time de São Januário entrou em queda livre: são três derrotas seguidas que colocam o clube em situação delicada na luta por uma vaga no torneio continental.

Atualmente com 42 pontos, o Vasco ocupa a parte intermediária da tabela e ainda tem 15 pontos em disputa até o fim da competição. O máximo que o time pode alcançar é 57 pontos, o que, segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), deixaria o Gigante da Colina com 94,1% de chance de classificação para a Libertadores.

➡️ Coutinho não joga a toalha e quer Vasco na Libertadores via Brasileirão

De acordo com o levantamento, o corte para sonhar com a vaga começa a ficar realista a partir dos 54 pontos, quando as chances ultrapassam os 48%. Veja a projeção completa de acordo com a pontuação:

490,06%

50

0,73%

51

3,81%

52

11,68%

53

28,93%

54

48,78%

55

68,69%

56

87,13%

57

94,17%

58

98,61%

59

99,71%

60

99,96%

61

99,99%

62

100%

Na prática, o Vasco precisa somar pelo menos 12 dos 15 pontos restantes para alcançar 54 pontos e manter viva a esperança de disputar a Libertadores. Isso significa vencer quatro dos cinco jogos finais – uma missão complicada diante do momento instável da equipe e da dificuldade da tabela.

Os adversários restantes são:

  1. Grêmio (fora)
  2. Bahia (fora)
  3. Internacional (casa)
  4. Mirassol (casa)
  5. Atlético-MG (fora)
Rayan marcou primeiro gol do confronto entre Vasco x Juventude (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press) Pera Photo Press/Pera Photo Press
Rayan marcou primeiro gol do confronto entre Vasco x Juventude (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press) Pera Photo Press/Pera Photo Press

➡️ Cinco jogos para o fim do Brasileirão: retrospecto detalhado do Vasco contra futuros adversários

Além disso, o cenário pode mudar caso o campeão da Copa do Brasil – competição na qual o Vasco é semifinalista – termine entre os sete primeiros colocados do Brasileirão. Nesse caso, a zona de classificação se estenderia até o oitavo lugar, abrindo uma nova possibilidade para o clube cruzmaltino.

Mesmo assim, os números da UFMG deixam claro: o Vasco precisa reagir imediatamente se quiser manter vivo o sonho continental. O estudo também aponta que no cenário atual a equipe tem apenas 1,6% de chance de classificar para o torneio.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

