Estudo revela a pontuação necessária para o Vasco ir à Libertadores
Gigante da Colina está na nona colocação a nove pontos do G7
Com apenas cinco jogos restantes no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama vê o sonho de retornar à Copa Libertadores cada vez mais distante. Depois de uma sequência empolgante de quatro vitórias consecutivas entre a 27ª e a 30ª rodada, o time de São Januário entrou em queda livre: são três derrotas seguidas que colocam o clube em situação delicada na luta por uma vaga no torneio continental.
Atualmente com 42 pontos, o Vasco ocupa a parte intermediária da tabela e ainda tem 15 pontos em disputa até o fim da competição. O máximo que o time pode alcançar é 57 pontos, o que, segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), deixaria o Gigante da Colina com 94,1% de chance de classificação para a Libertadores.
De acordo com o levantamento, o corte para sonhar com a vaga começa a ficar realista a partir dos 54 pontos, quando as chances ultrapassam os 48%. Veja a projeção completa de acordo com a pontuação:
|49
|0,06%
50
0,73%
51
3,81%
52
11,68%
53
28,93%
54
48,78%
55
68,69%
56
87,13%
57
94,17%
58
98,61%
59
99,71%
60
99,96%
61
99,99%
62
100%
Na prática, o Vasco precisa somar pelo menos 12 dos 15 pontos restantes para alcançar 54 pontos e manter viva a esperança de disputar a Libertadores. Isso significa vencer quatro dos cinco jogos finais – uma missão complicada diante do momento instável da equipe e da dificuldade da tabela.
Os adversários restantes são:
- Grêmio (fora)
- Bahia (fora)
- Internacional (casa)
- Mirassol (casa)
- Atlético-MG (fora)
Além disso, o cenário pode mudar caso o campeão da Copa do Brasil – competição na qual o Vasco é semifinalista – termine entre os sete primeiros colocados do Brasileirão. Nesse caso, a zona de classificação se estenderia até o oitavo lugar, abrindo uma nova possibilidade para o clube cruzmaltino.
Mesmo assim, os números da UFMG deixam claro: o Vasco precisa reagir imediatamente se quiser manter vivo o sonho continental. O estudo também aponta que no cenário atual a equipe tem apenas 1,6% de chance de classificar para o torneio.
