As três derrotas seguidas no Brasileirão afastaram ainda mais o Vasco da briga pelo G-7, mas o meia Philippe Coutinho ainda não jogou a toalha. Nesse sábado (8), logo após a derrota de virada para o Juventude por 3 a 1, Coutinho reconheceu o momento de instabilidade, mas reiterou o desejo do grupo em buscar a classificação à Libertadores do próximo ano.

Com 42 pontos, o Vasco está oito pontos atrás do Fluminense, sétimo colocado. Já é certo que o Brasileiro irá classificar pelo menos os sete primeiros colocados à Libertadores do próximo ano, uma vez que Palmeiras e Flamengo estão na final do torneio e um deles garantirá uma vaga via competição continental.

O Vasco também pode se classificar à Libertadores se conquistar a Copa do Brasil, mas Coutinho declarou que este pensamento deve ficar para depois.

— A Copa do Brasil ainda está longe. A gente precisa melhorar na tabela (do Brasileirão). Quando a gente faz as coisas que o treinador pede, a gente joga bem. Temos que encarar cada jogo como uma final. Classificar para a Libertadores é um objetivo nosso — declarou Coutinho.

Coutinho fala em 'semana difícil' do Vasco

O meia do Vasco admitiu o mau momento do time, mas negou que seja reflexo de eventual "perda de humildade" após a equipe emendar quatro vitórias seguidas. Nos últimos sete dias, o Vasco sofreu três derrotas em sequência.

— Tivemos uma semana muito difícil em termos de resultados. Jogamos abaixo do que vínhamos jogando. A gente precisa aprender com isso para buscar os resultados. Temos cinco jogos ainda. Temos que reconhecer os erros e melhorar — sustentou Coutinho.

— Não é falta de humildade, não tem passado isso com ninguém. A gente trabalha firme no dia a dia, a gente se cobra bastante.