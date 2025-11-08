Fala de Fernando Diniz após derrota do Vasco chama atenção: 'De graça'

O técnico Fernando Diniz protagonizou uma fala polêmica após a derrota do Vasco para o Juventude por 3 a 1, neste sábado (8), em São Januário, pela 33ª rodada do Brasileirão. Depois do resultado frustrante, o comandante da equipe analisou o atual momento do clube e viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com Diniz, o Vasco está "aprendendo" a jogar como time grande. A fala repercutiu rapidamente na web. Torcedores do Cruzmaltino e de time rivais não deixaram passar despercebido a declaração polêmica do treinador.

- O Vasco, uma coisa que acredito muito, está aprendendo a jogar bem e está aprendendo a ser um time grande. Não é a primeira flutuação para baixo que teve. Este é o terceiro ou quarto momento que flutuamos para baixo, precisamos aprender, e assim, voltarmos a subir - disse Fernando Diniz.

continua após a publicidade

Como foi Vasco x Juventude

Vasco e Juventude entraram em campo precisando da vitória por motivos distintos, e apoiado pelo seu torcedor o time carioca começou propondo o jogo. Puxada especialmente pelos avanços de Coutinho e Nuno Moreira pelo lado esquerdo, a equipe de Fernando Diniz era mais incisiva. E abriu o marcador aos 26, em cabeceio à queima-roupa de Rayan.

Mas, a partir daí, o Vasco que se mostrava concentrado passou a errar passes em zonas perigosas do meio-campo e da defesa. E o Juventude, que logo após sofrer o gol mudou o esquema de jogo, começou a se insinuar. Empatou o jogo aos 38 em belo chute de primeira de Marcelo Hermes, e virou aos 45 com o ex-vascaíno Nenê, que aproveitou erro na saída de Leo Jardim.

continua após a publicidade

Com o revés parcial, Fernando Diniz resolveu mexer no time no intervalo. Tchê Tchê entrou na vaga de Hugo Moura, mas o time seguiu tendo problemas na armação. Depois, Matheus França entrou na vaga de Nuno Moreira, mas a alteração também pouco acrescentou para mudar o panorama.

Com o tempo passando, o Juventude se fechou ainda mais e passou a gastar o tempo a cada marcação. Sem criatividade, o Vasco decidiu tentar o chuveirinho, pela direita e pela esquerda. A partir daí, o goleiro Jandrei começou a se consagrar. Para completar, nos acréscimos Ewerthon ainda marcaria o terceiro, após contragolpe.