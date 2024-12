Fluminense supera Vasco e Botafogo e tem 5ª maior média de público do Brasileirão

O Fluminense superou Vasco e Botafogo e encerrou o Brasileirão com a 5ª maior média de público na competição. Em 19 partidas, o Tricolor levou cerca de 34.501 torcedores para seus jogos como mandante.

Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Time de Guerreiros colocou 59.730 pessoas no Maracanã para apoiar a equipe na luta contra o rebaixamento. Esse foi o segundo maior público do clube em 2024, tendo ficado atrás apenas para a final da Recopa Sul-Americana diante da LDU.

O menor público do Fluminense na competição foi contra o Atlético-MG, no primeiro turno. No entanto, o confronto foi disputado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. O confronto foi transferido para o Espírito Santo por questões de segurança, uma vez que a cantora Madonna faria um show em Copacabana no mesmo dia.

Na média de público do Brasileirão, o Tricolor ficou atrás somente de Flamengo, Corinthians, São Paulo e Bahia. Em casa, o Time de Guerreiros conquistou sete vitórias, oito empates e teve apenas quatro derrotas.

Fluminense em casa

No total, o Fluminense levou 655.530 pessoas aos estádios e teve 50,87% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro atuando em casa. Em quatro ocasiões, o clube superou a marca de 50 mil pessoas presentes no Maracanã.

