A cantora Lexa usou as redes sociais para comunicar o falecimento da filha Sofia, que faleceu após três dias do nascimento. O Vasco, clube do coração da artista, emitiu uma nota lamentando profundamente a morte da bebê fruto da relação com o ator Ricardo Vianna.

continua após a publicidade

➡️Flamengo solicita, e FERJ altera horário de partida contra o Vasco no Maracanã

"Neste momento de muita tristeza, não conseguimos mensurar tamanha dor e vazio que tomam o coração da nossa querida @LexaOficial pela perda precoce de sua tão sonhada filha. Mas estamos aqui para desejar toda força do mundo e deixar um abraço de consolo e carinho. Que todo esse sofrimento passe e se transforme em combustível para te ajudar a se reconstruir e seguir em frente, esperando que depois da tempestade um arco-íris e dias ensolarados possam te lembrar da luz. E que as lembranças da Sofia sejam eternas em seu coração O Vasco da Gama está com você. Te amamos", escreveu o clube nas redes sociais.

Veja a publicação do Vasco para a cantora Lexa

Lexa precisou ser internada com urgência no fim do mês de janeiro depois de ser diagnosticada com quadro de pré-eclâmpsia precoce, que desenvolveu síndrome de HELLP. A cantora estava grávida de seis meses e preferiu se ausentar das redes sociais. Ela ficou no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo.

continua após a publicidade

No entanto, no início da tarde desta segunda-feira, a artista publicou um desabafo sobre o período em que esteve com a bebê e também sobre o tempo internada, além das complicações enfrentadas.

- O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de uma gestação muito desejada! Uma pré-eclampsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas minha filha - escreveu Lexa.

continua após a publicidade

Cantora Lexa comunica falecimento da filha Sofia após três dias de nascimento (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O que é síndrome de HELLP que causou o falecimento da filha de Lexa

Síndrome de HELLP é uma complicação da gravidez caracterizada por hemólise, enzimas hepáticas elevadas e baixa contagem de plaquetas. Tem geralmente início no último trimestre da gravidez ou imediatamente após o parto.

Geralmente, a doença aparece sendo uma complicação da pré-eclâmpsia, que é a hipertensão gerada pela gravidez. A síndrome de HELLP pode causar sintomas como mal estar geral, náuseas, vômitos, dor de cabeça e/ou dor do lado direito na parte superior da barriga, que podem ser confundidos com doenças como gastrite, gripe ou hepatite aguda.

Existem algumas causas para o aparecimento da doença, como histórico de síndrome de HELLP, pré-eclâmpsia e eclâmpsia em gravides anterior, ter mais de 35 anos, gravidez múltipla, obesidade, doenças como diabetes e pressão alta, além de uma prédisposição genética.

O único tratamento efetivo da pré-eclâmpsia é o parto. No entanto, quando a doença ocorre antes das 37 semanas, ou ainda mais precoce, antes das 34 semanas de gravidez, é preciso dosar o risco-benefício, para não comprometer a saúde da mãe e ao mesmo tempo garantir melhores condições de nascimento para o bebê.