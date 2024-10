Vasco e Bahia se reencontram em momentos distintos aos de 2023

Pedrinho ajudou a mudar os rumos do Vasco na temporada (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 28/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Bahia voltam a se encontrar nesta temporada em momentos distintos aos que viveram em 2023 no Campeonato Brasileiro. Se ano passado os clubes brigavam contra o rebaixamento, hoje, ambos lutam por uma vaga na Libertadores de 2025.

Na última temporada, a permanência de Vasco e Bahia foi confirmada apenas na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para 2024, apesar dos das SAFs investido alto no futebol, o Esquadrão de Aço faz uma temporada mais tranquila do que a do Cruz-Maltino.

Ainda no início do Campeonato Brasileiro os vascaínos precisaram apertar os cintos, uma vez que o início do time caminhava para mais um ano de turbulência. Ramón Díaz e Álvaro Pacheco foram demitidos e, com isso, Rafael Paiva assumiu o comando do Vasco. A partir daí que a calmaria chegou na Colina Histórica.

Rapidamente, o trabalho de Rafael Paiva começou a surtir efeito no Vasco. O técnico recuperou a confiança e extraiu o melhor dos jogadores. Graças as mudanças, o Cruz-Maltino chegou às semifinais da Copa do Brasil e, hoje, é o 10º colocado no Brasileirão.

A calmaria veio graças a postura do presidente Pedrinho, que tirou o controle da SAF da 777 Partners na Justiça. Desde então, o Vasco procura um novo comprador para assumir a empresa.

Hugo Moura garantiu a vitória do Vasco sobre o Cuiabá no Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Em caso de vitória, o Vasco ultrapassa, provisoriamente, o Atlético-MG, que tem um jogo a menos. Por outro lado, o Cruz-Maltino diminui ainda mais a distância para o primeiro time no G-6, o São Paulo.

Vasco e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 21h, em São Januário. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.