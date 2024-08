Vasco e Athletico-PR trocam provocações nas redes: ‘Basta ver quem iniciou a confusão’

Jogadores do Vasco e o do Atheltico se envolvem em confusão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 15:49 • Rio de Janeiro (RJ)

O clima segue cada vez mais tenso entre Vasco e Athletico Paranaense. A última partida entre os dois times, na última segunda-feira (26), pelo Brasileirão, acabou em confusão generalizada entre jogadores e comissões técnicas. Mas não parou por aí: as vésperas do confronto pela Copa do Brasil, os clubes trocaram provocações por meio de seus perfis oficiais no X (antigo Twitter).

Jogadores do Vasco brigam com jogadores do Athletico ao final da partida (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Athletico soltou uma nota repudiando a briga generalizada que roubou os holofotes no último jogo, que foi respondida de forma muito incisiva e cheia de provocações pelo perfil oficial do Vasco da Gama. Confira:

"O Athletico Paranaense vem a público esclarecer que, ao contrário do que foi noticiado pelo portal GE nesta terça-feira, o presidente Mario Celso Petraglia não foi contatado pelo Vasco da Gama após os acontecimentos na partida da última segunda-feira. O clube também manifesta o seu repúdio em relação às precárias condições de segurança do Estádio São Januário no jogo de ontem, que não foram compatíveis com o porte da partida que foi disputada. O Athletico Paranaense espera que as devidas providências sejam tomadas para a garantia da segurança de todos no próximo jogo, válido pela Copa do Brasil."

Resposta do Vasco na nota do CAP

"A quem interessa nivelar por baixo a próxima fase decisiva da Copa do Brasil para situações fora de campo? A quem interessa criar um clima de guerra antes do próximo jogo? Ao Vasco importa que a virada de ontem foi conquistada em campo, onde o time mais uma vez superou seus limites, mesmo em um jogo com a arbitragem cometendo inúmeros erros. A arbitragem do próximo jogo, sim, nos preocupa. Não queremos ser beneficiados, mas exigimos que não aconteçam erros que afetem o resultado final da partida. Não nos preocupa a segurança em São Januário, porque basta ver as imagens do último jogo e ver quem iniciou a confusão. Repudiamos qualquer tipo de violência, principalmente aquela que deu início a reação que aconteceu na sequência. O Vasco da Gama está concentrado, integralmente, na próxima partida e convoca toda a torcida para mostrar para nossos adversários que São Januário é nossa casa e quem se preocupa com ela são os vascaínos."

Vasco x Athletico Paranaense se enfrentam nesta quinta-feira (29), pelas quartas de final da Copa do Brasil, às 20h (de Brasília), em São Januário.