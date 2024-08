Nikão detona segurança do Vasco após confusão em São Januário; veja

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Nikão, do Athletico-PR, lamentou a confusão ocorrida no final do jogo contra o Vasco, em São Januário, e detonou a postura da segurança do clube carioca. A confusão ocorreu logo após o apito final do jogo, à beira do gramado. Quando o assunto parecia resolvido, a briga continuou perto da entrada para os vestiários.

- Começou dentro do campo. Tal de Roberto, segurança deles, conhecido como Betinho. Fica meu repúdio, um cara totalmente despreparado para estar dentro deste ambiente. Veio para cima da gente para brigar, por ser segurança, conhecer de luta, se acerta um soco poderia manchar o nome do Vasco. Totalmente despreparado. Tive que abandonar a entrevista para ajudar meus companheiros - disse Nikão.

Analisando o desempenho do Furacão na partida, o meia avaliou de forma positiva, mas lamentou a desatenção na reta final, que ocasionou na virada cruz-maltina.

Confusão marcou o fim de jogo entre Vasco e Athletico Paranaense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Fizemos um bom jogo e sofremos em dois detalhes. Muito frustrante para a gente, pois vínhamos fazendo um jogo muito sólido. Precisamos continuar evoluindo, trabalhando. Temos mais um jogo na quinta-feira, mata-mata, sabemos o que vamos enfrentar, as dificuldades, as características deles, já deu para ver hoje. Foi um esquenta. Queríamos vencer, estávamos focados, mas infelizmente não conseguimos - avaliou o jogador.

Antes de voltar a brigar pelo G6 no Campeonato Brasileiro, o Vasco volta a enfrentar o Athletico-PR, na próxima quinta-feira (29), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, mais uma vez em São Januário.

