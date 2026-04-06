Pedrinho rebate Bap e John Textor após ataques institucionais

A reunião entre os 40 clubes das Séries A e B na sede da CBF, que deveria tratar da unificação para a criação de uma liga de clubes, foi palco de um embate direto e contundente. O presidente do Vasco, Pedrinho, não se calou diante das declarações de Luiz Eduardo Baptista (Bap), mandatário do Flamengo, e de John Textor, dono da SAF Botafogo.

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Presidente do Vasco, Pedrinho, na partida entre Vasco e Mirassol (Foto: Vinicius Silva/Agif/Gazeta Press)

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Em um discurso forte, o ídolo cruzmaltino defendeu a honra da instituição e questionou a viabilidade de uma liga gerida por dirigentes que, segundo ele, agem com "prepotência e arrogância".

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O estopim da revolta contra o presidente rubro-negro foi uma insinuação de Bap sobre o empréstimo feito pelo Vasco junto à Crefisa em 2024. O dirigente do Flamengo sugeriu que o acordo, anunciado após uma derrota vascaína para o Palmeiras por 3 a 0, seria imoral.

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Pedrinho não poupou adjetivos ao rebater a acusação, citando inclusive o técnico do Vasco na época, Fernando Diniz:

— Recentemente, o presidente do Flamengo, estou falando da pessoa e não da instituição, falou diversas vezes, com sua prepotência e arrogância, num tom que não me agrada. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, porque o CDI era mais baixo, a preocupação dele era insinuar que eu pego o empréstimo no dia que eu perco de 3 a 0 para o Palmeiras — disparou Pedrinho, que completou:

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— Ele está colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e de um elenco de 30 jogadores. O meu treinador tem que ser "filho da mãe" e falar para os jogadores que temos que perder porque peguei um empréstimo? Como posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube assim?

John Textor também foi alvo de críticas pesadas. O americano tem citado recorrentemente a disputa jurídica entre o Vasco associativo e a 777 Partners, o que irritou o ídolo cruzmaltino. Para Pedrinho, o proprietário da SAF alvinegra desrespeita a história do Vasco e causa danos ao próprio Botafogo.

— O Textor, em qualquer comentário que tenha que falar sobre a situação do Botafogo, desrespeita o Vasco da Gama. Não é a primeira vez. Ele não sabe o que é o Vasco para brincar com certas frases. O posicionamento dele é de bravata, de gestores que por muito tempo fizeram parte do futebol para agradar o torcedor — afirmou.

Apesar das críticas ao investidor, Pedrinho estendeu a mão ao clube social alvinegro e ao seu presidente, João Paulo:

— Se o Botafogo entrar em uma massa falida e o João Paulo precisar de ajuda, eu me coloco à disposição para contribuir com o que puder. São meus adversários, não meus inimigos.

Para o presidente vascaíno, as posturas dos rivais comprovam que o futebol brasileiro ainda não está maduro o suficiente para uma liga independente. Pedrinho foi enfático ao dizer que a falta de união e o foco em ataques pessoais impedem o progresso do esporte.

— Os clubes hoje não têm estrutura para fazer uma liga. Por isso que não acredito nela, não temos o companheirismo. A minha diferença desportiva é uma coisa, outra coisa é um investidor causar um dano imenso no clube e nenhum outro se prontificar a ajudar — concluiu o dirigente.