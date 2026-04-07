Adversário do Vasco, Barracas Central acumula histórico de polêmicas com arbitragem

O Vasco estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), diante do Barracas Central, da Argentina. O adversário do Gigante da Colina chega ao confronto cercado por desconfianças no futebol argentino, principalmente por episódios envolvendo decisões de arbitragem consideradas controversas.

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O principal fator que alimenta as críticas é a ligação do clube com Claudio Tapia, atual presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA). Ele presidiu o Barracas Central por quase duas décadas e, mesmo após se licenciar do cargo, mantém forte influência nos bastidores. Atualmente, o clube é presidido por seu filho, Matías Tapia, enquanto Iván Tapia, outro filho, é camisa 10 e capitão da equipe.

Claudio Tapia, presidente da AFA (Foto: Luis Robayo/AFP)

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Fundado em 1904, o Barracas Central teve presença nos primeiros anos da AFA e chegou à elite em 1919, permanecendo por 14 temporadas. Após a profissionalização do futebol argentino, o clube passou décadas entre divisões inferiores, chegando a disputar até a quinta divisão. Esse cenário começou a mudar com a ascensão política de Tapia dentro da AFA.

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A retomada do crescimento esportivo coincidiu com o fortalecimento político do dirigente. Em 2019, o Barracas conquistou o acesso à segunda divisão em meio a críticas sobre mudanças de regulamento e decisões de arbitragem. Já em 2021, o clube garantiu o retorno à elite após 87 anos, novamente sob questionamentos. Durante a campanha, torcedores rivais popularizaram a expressão "pênalti para o Barracas", em referência à frequência de marcações consideradas duvidosas a favor da equipe.

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Mesmo com méritos esportivos ao longo da campanha, o contexto fora de campo fez com que o Barracas Central se tornasse um dos clubes mais questionados do país. A forte ligação com o comando da AFA e o histórico recente de lances controversos contribuem para a desconfiança que acompanha a equipe — cenário que também marca sua chegada ao duelo contra o Vasco na competição continental.

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