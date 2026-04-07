Não é Andrey Santos: ex-Vasco vive grande e é destaque na Inglaterra

O lateral-esquerdo Neto Borges, de 29 anos, vive grande momento na temporada pelo Bristol City, clube da Championship. O jogador, que passou pelo Vasco em 2020, é um dos destaques da equipe na competição, somando seis assistências em 39 jogos na atual temporada. Polivalente, o atleta tem atuado tanto em sua posição original quanto como zagueiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Neto Borges construiu sua carreira majoritariamente na Europa. São cerca de oito anos atuando no continente, com passagens por Hammarby (Suécia), Genk (Bélgica), Tondela (Portugal), Clermont Foot (França), Middlesbrough e agora Bristol City, na Inglaterra.

continua após a publicidade

No Vasco, o lateral chegou em 2020 por empréstimo do Genk, disputando 23 partidas e dando uma assistência. Na Europa, o jogador se reencontrou e ganhou destaque, chegando a ser decisivo contra o PSG na despedida de Lionel Messi, com duas participações em gols na vitória do Clermont por 3 a 2 no Parque dos Príncipes, em 2023.

– Graças a Deus tenho conseguido realizar bons jogos pela equipe. Os bons números refletem uma boa temporada minha pelo Bristol City. Mas isso é fruto também de um trabalho coletivo que tem funcionado – afirmou o jogador.

continua após a publicidade

Neto Borges em ação pelo Bristol City (Foto: Reprodução)

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

Neto Borges é poliglota e fã de jazz

Fluente em quatro idiomas – português, inglês, espanhol e francês – Neto Borges também é um grande fã de jazz, estilo musical originário no início do século 20 nos Estados Unidos, e toca piano.

– Não diria que faço isso pra ser diferente de outros atletas, até mesmo porque cada um tem suas particularidades. O gosto pela cultura e a vontade de aprender idiomas é algo que sempre tive, desde mais novo, e graças ao futebol tive oportunidade de atuar em diversos países e consegui apurar isso. É uma forma de me inserir na cultura dos países em que atuei ou atuo – disse Neto.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.