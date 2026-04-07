Não é Andrey Santos: ex-Vasco vive grande e é destaque na Inglaterra
Jogador passou pela equipe cruzmaltina em 2020
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O lateral-esquerdo Neto Borges, de 29 anos, vive grande momento na temporada pelo Bristol City, clube da Championship. O jogador, que passou pelo Vasco em 2020, é um dos destaques da equipe na competição, somando seis assistências em 39 jogos na atual temporada. Polivalente, o atleta tem atuado tanto em sua posição original quanto como zagueiro.
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Neto Borges construiu sua carreira majoritariamente na Europa. São cerca de oito anos atuando no continente, com passagens por Hammarby (Suécia), Genk (Bélgica), Tondela (Portugal), Clermont Foot (França), Middlesbrough e agora Bristol City, na Inglaterra.
No Vasco, o lateral chegou em 2020 por empréstimo do Genk, disputando 23 partidas e dando uma assistência. Na Europa, o jogador se reencontrou e ganhou destaque, chegando a ser decisivo contra o PSG na despedida de Lionel Messi, com duas participações em gols na vitória do Clermont por 3 a 2 no Parque dos Príncipes, em 2023.
– Graças a Deus tenho conseguido realizar bons jogos pela equipe. Os bons números refletem uma boa temporada minha pelo Bristol City. Mas isso é fruto também de um trabalho coletivo que tem funcionado – afirmou o jogador.
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Neto Borges é poliglota e fã de jazz
Fluente em quatro idiomas – português, inglês, espanhol e francês – Neto Borges também é um grande fã de jazz, estilo musical originário no início do século 20 nos Estados Unidos, e toca piano.
– Não diria que faço isso pra ser diferente de outros atletas, até mesmo porque cada um tem suas particularidades. O gosto pela cultura e a vontade de aprender idiomas é algo que sempre tive, desde mais novo, e graças ao futebol tive oportunidade de atuar em diversos países e consegui apurar isso. É uma forma de me inserir na cultura dos países em que atuei ou atuo – disse Neto.
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