O Vasco da Gama pode embolsar cerca de R$ 3,4 milhões a mais que o Corinthians, em caso de título da Copa do Brasil. Além do duelo pelo título dentro de campo, as equipes disputam a premiação milionária da competição. O confronto será realizado neste domingo (21), no Maracanã.

Se o Vasco vencer a Copa do Brasil, irá faturar R$ 77,1 milhões, que somados aos R$ 24 milhões conquistados em outras fases, somariam em torno de R$ 101 milhões. No entanto, mesmo se for campeão, o Corinthians não alcançará tal valor. Isso porque o time estreou depois do Cruz-Maltino na competição.

Cuesta marca Memphis durante jogo de ida da final da Copa do Brasil (Foto: Vitor Vidal/Gazeta Press)

Por ter jogado a Libertadores, quando caiu ainda na fase de grupos, o time paulista entrou na Copa do Brasil apenas na terceira fase. Já o Vasco, iniciou sua trajetória desde a primeira fase da competição.

Ao todo, o Corinthians já acumulou R$ 20,6 milhões na competição — R$ 3,4 milhões a menos que o clube carioca. Portanto, se a equipe comandada por Dorival Júnior for campeã, irá faturar no máximo R$ 97,7 milhões.

Caso termine com o vice-campeonato, o clube do parque São Jorge encerraria sua participação com R$ 53,6 milhões somados, enquanto o Cruz-Maltino terminaria com R$ 57,1 milhões. Destes valores, R$ 33 milhões seriam pela derrota na final.

Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo (21), às 18h (de Brasília), pela final da Copa do Brasil. Após um primeiro jogo equilibrado, com um 0 x 0 insistente no placar, o título será decidido no Maracanã.