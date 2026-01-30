Funcionários da base do Vasco realizam imersão metodológica no retorno às atividades

No retorno às atividades da temporada, o Vasco realizou uma imersão metodológica com os colaboradores do futebol de base, reforçando o compromisso do clube com a qualificação contínua de seus processos e com o desenvolvimento integral dos atletas. A iniciativa integra o projeto da base do clube e teve como foco o alinhamento estratégico, o fortalecimento da cultura organizacional e a integração entre as áreas que compõem a estrutura multidisciplinar da base.

A atividade foi conduzida pelo Gerente Geral da Base, Rodrigo Dias, e pelo Coordenador Geral, Gabriel Bussinger, reunindo coordenadores de diferentes setores do departamento. Ao longo do encontro, foram debatidas diretrizes metodológicas, indicadores de desempenho e boas práticas, além da troca de experiências entre as áreas técnica, física, emocional e social.

Segundo Rodrigo Dias, o momento é essencial para consolidar a identidade do trabalho desenvolvido e projetar a evolução do departamento.

— Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aqui no Vasco sabemos onde estávamos, onde estamos e aonde queremos chegar. Tem sido uma semana muito importante, que visa dar uma diretriz estratégica para toda a nossa equipe, além de revisitar nossos indicadores de desempenho, tanto gerais da base quanto específicos de cada departamento, permitindo evolução e a projeção de um 2026 ainda melhor. Internamente, dizemos que é o momento de "afiar nossas ferramentas de trabalho". Um período de muita reflexão e troca de conhecimento para aprimorar continuamente o processo de formação integral dos nossos atletas — afirmou.

Para Gabriel Bussinger, a imersão representa um passo estratégico para elevar ainda mais o nível do trabalho realizado na base cruzmaltina, ao promover alinhamento de condutas e maior sinergia entre os setores.

— Nosso propósito com essa imersão é pausar as atividades para realinhar e qualificar nossos processos, fortalecer o direcionamento metodológico e cultural, capacitar os colaboradores e analisar o desenvolvimento de pessoas, processos, estrutura e tecnologia a partir das apresentações dos KPIs (Key Performance Indicators) de cada coordenação. Em outras palavras, é fazer todo mundo remar para o mesmo lado, de forma sincronizada, alinhando a comunicação e potencializando a sinergia para entregar mais gastando menos. Como dizia Peter Drucker, a cultura devora a estratégia no café da manhã — destacou.

Gabriel Bussinger discursa para funcionários da base do Vasco (Foto: Dikran Sahagian / Vasco)

O encontro reforça a visão do Vasco da Gama de investir em uma formação sólida, integrada e humanizada, pilares fundamentais na visão do clube, projeto que busca preparar atletas não apenas para o alto rendimento esportivo, mas também para os desafios da vida fora de campo.

