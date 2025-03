Carille exalta ‘pré-temporada’ do Vasco: ‘Foi 20% física e 80% bola’

A vitória do Vasco sobre o Santos na noite desse domingo (30), em São Januário, passou muito pelas opções que o técnico Fábio Carille teve, tanto em termos de jogadores, quanto táticas. E isso só foi possível graças à “pré-temporada” extra que a equipe teve nas últimas três semanas, sem jogos oficiais. O treinador aproveitou o período para intensificar treinamentos com bola e recuperar jogadores.

— Essa pré-temporada que nós tivemos agora foi 20% parte física e 80% com bola, diferente no começo do ano, em que tivemos que dividir a parte física. Agora a gente foi muito para o campo, deixou muito determinado todas as situações, e com isso fica preparado. Porque a partir de agora já não consegue treinar tanto mais — declarou Carille, após a vitória do Vasco.

O treinador ressaltou que toda a preparação foi focada na temporada, com jogos do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil, e não apenas para a estreia com o Santos.

— Só nos últimos dias trouxemos detalhes do Santos. Fizemos uma partida consistente, mais compacta, que era algo que estava incomodando no Carioca — observou Carille.

Carille comemora retorno de jogadores no Vasco

O técnico também falou sobre a entrada de jogadores que estavam há um bom tempo afastados, casos de Tchê Tchê e, principalmente, Adson, que não atuava desde o ano passado.

— Quanto mais opções, melhor. Tinha hoje (domingo) o Adson para 20, 25 minutos, o Tchê Tchê também para 20, 25. O Tchê Tchê praticamente não trabalhou depois da lesão contra o Botafogo, então vai crescendo com a equipe. Um período que deu para trabalhar para todo mundo.

Carille não quis se aprofundar sobre a estreia na Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (2 de abril), diante do Melgar, fora de casa. Segundo ele, o Vasco vai pensar no adversário a partir desta segunda-feira.

— (Pensamos) totalmente jogo a jogo. Não tem como ser diferente. Não consigo projetar o Corinthians (adversário do próximo sábado, pelo Brasileirão). Se eu começar a atropelar, acabo me perdendo. Amanhã (segunda) começa a preparação para a Sul-Americana. Para buscar a vitória com sabedoria, organização e qualidade técnica dos atletas.