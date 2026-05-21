Vasco depende de combinação para liderar grupo na Sul-Americana; veja cenários

O Vasco complicou sua situação na Copa Sul-Americana após a derrota por 3 a 1 para o Olimpia, nesta quarta-feira (20), no Defensores del Chaco. Com o resultado, a equipe carioca perdeu a liderança do Grupo G e agora precisará combinar resultados na rodada final para tentar avançar diretamente às oitavas de final.

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Pela regra da competição, apenas o líder de cada grupo garante vaga automática nas oitavas. O segundo colocado disputa um playoff contra uma equipe eliminada da fase de grupos da Libertadores.

Com a vitória, o Olimpia assumiu a ponta da chave e abriu três pontos de vantagem sobre Vasco e Audax Italiano, que aparecem empatados logo atrás.

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O que o Vasco precisa para terminar em primeiro?

Para ainda sonhar com a liderança do grupo, o Vasco terá de vencer o Barracas Central em São Januário e torcer para que o Audax Italiano derrote o Olimpia por até dois gols de diferença.

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Nesse cenário, o critério de desempate entre os times empatados favoreceria os cariocas nos confrontos diretos.

Caso o Audax vença os paraguaios por três gols, a definição da liderança ficará no saldo de gols geral do grupo. Já uma vitória chilena por quatro gols ou mais colocaria o Audax na primeira posição.

Renato Gaúcho volta ao banco do Vasco na partida contra o Barracas Central na última rodada (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Cenários para passar em segundo

O Vasco ainda pode avançar mesmo sem terminar em primeiro:

Se empatar com o Barracas Central, a equipe garante vaga nos playoffs caso o Olimpia vença o Audax ou haja empate no Paraguai;

Se perder em São Januário, o clube carioca ainda irá aos playoffs se o Olimpia derrotar o Audax Italiano.

Situação do Grupo G

Classificação Time P J V E D GP GC SG Aproveitamento 1º Olimpia 10 5 3 1 1 7 5 +2 66% 2º Vasco da Gama 7 5 2 1 2 7 6 +1 46% 3º Audax Italiano 7 5 2 1 2 6 6 0 46% 4º Barracas Central 3 5 0 3 2 2 5 -3 20%

Jogos da última rodada

A rodada decisiva será disputada na próxima quarta-feira (27), às 21h30, com partidas simultâneas:

Vasco x Barracas Central — São Januário

Olimpia x Audax Italiano — Defensores del Chaco

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