Vasco depende de combinação para liderar grupo na Sul-Americana; veja cenários
Cruzmaltino perdeu a oportunidade de depender apenas de si para se classificar como líder
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O Vasco complicou sua situação na Copa Sul-Americana após a derrota por 3 a 1 para o Olimpia, nesta quarta-feira (20), no Defensores del Chaco. Com o resultado, a equipe carioca perdeu a liderança do Grupo G e agora precisará combinar resultados na rodada final para tentar avançar diretamente às oitavas de final.
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Pela regra da competição, apenas o líder de cada grupo garante vaga automática nas oitavas. O segundo colocado disputa um playoff contra uma equipe eliminada da fase de grupos da Libertadores.
Com a vitória, o Olimpia assumiu a ponta da chave e abriu três pontos de vantagem sobre Vasco e Audax Italiano, que aparecem empatados logo atrás.
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O que o Vasco precisa para terminar em primeiro?
Para ainda sonhar com a liderança do grupo, o Vasco terá de vencer o Barracas Central em São Januário e torcer para que o Audax Italiano derrote o Olimpia por até dois gols de diferença.
Nesse cenário, o critério de desempate entre os times empatados favoreceria os cariocas nos confrontos diretos.
Caso o Audax vença os paraguaios por três gols, a definição da liderança ficará no saldo de gols geral do grupo. Já uma vitória chilena por quatro gols ou mais colocaria o Audax na primeira posição.
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Cenários para passar em segundo
O Vasco ainda pode avançar mesmo sem terminar em primeiro:
- Se empatar com o Barracas Central, a equipe garante vaga nos playoffs caso o Olimpia vença o Audax ou haja empate no Paraguai;
- Se perder em São Januário, o clube carioca ainda irá aos playoffs se o Olimpia derrotar o Audax Italiano.
Situação do Grupo G
|Classificação
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Aproveitamento
1º
Olimpia
10
5
3
1
1
7
5
+2
66%
2º
Vasco da Gama
7
5
2
1
2
7
6
+1
46%
3º
Audax Italiano
7
5
2
1
2
6
6
0
46%
4º
Barracas Central
3
5
0
3
2
2
5
-3
20%
Jogos da última rodada
A rodada decisiva será disputada na próxima quarta-feira (27), às 21h30, com partidas simultâneas:
- Vasco x Barracas Central — São Januário
- Olimpia x Audax Italiano — Defensores del Chaco
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