Brasileirão: veja os jogos de Record, Amazon e CazéTV na quinta rodada

A quinta rodada do Brasileirão começa neste sábado (19), com direito ao clássico entre Vasco e Flamengo, no Maracanã. O jogo será exibido com exclusividade pela Amazon Prime Video, às 18h30. No domingo (19), a Record e a CazéTV exibem o duelo entre Fortaleza e Palmeiras, às 18h30.

Na transmissão da Amazon Prime Video, Galvão Bueno narra Vasco x Flamengo com comentários do ex-atacante Romário. A transmissão também contará com Rafael Oliveira, Nadine Basttos, Mauro Naves, André Hernan e Fernanda Arantes.

A Record transmite Fortaleza x Palmeiras com narração de Cléber Machado e comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola. Tanto a emissora paulista, quanto CazéTV e Amazon Prime Video assinaram acordo para transmissão de jogos como mandantes de clubes da Liga Forte União.

O jogo entre Fortaleza e Palmeiras também será exibido no Premiere. Em TV aberta, a Globo exibe o clássico entre São Paulo e Santos para São Paulo, enquanto no Rio de Janeiro transmite o jogo entre Atlético-MG e Botafogo.

Clubes do Brasileirão que fazem parte da Libra

Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória.

Clubes da Série A que fazem parte da LFU

Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco.