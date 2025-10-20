menu hamburguer
Vasco define substituto de Hugo Moura para a partida contra o Fluminense; veja escalação

Gigante da Colina enfrenta o Tricolor nesta segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/10/2025
18:30
Fernando Diniz, técnico do Vasco, durante partida contra o Atletico-MG, pelo Campeonato Brasileiro
imagem cameraFernando Diniz, técnico do Vasco, durante partida contra o Atletico-MG, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O treinador do Vasco, Fernando Diniz, definiu os onze jogadores que vão iniciar a partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. O principal ausência da equipe é o volante Hugo Moura que foi expulso na partida contra o Fortaleza. Para a vaga do jogador o técnico escolheu Tchê Tchê, que vinha sendo utilizado como titular antes de sofrer um lesão.

➡️ Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan (Técnico: Fernando Diniz).

Tchê Tchê Vasco
Tchê Tchê comemora classificação do Vasco na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Diniz x Fluminense: treinador do Vasco tenta melhorar retrospecto contra o ex-clube

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Cano (Técnico: Luis Zubeldía).

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

✅ Ficha técnica

Vasco x Fluminense – Brasileirão 29ª Rodada

📆 Data e horário: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🎥 Onde assistir: Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

