Vasco define substituto de Hugo Moura para a partida contra o Fluminense; veja escalação
Gigante da Colina enfrenta o Tricolor nesta segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã
O treinador do Vasco, Fernando Diniz, definiu os onze jogadores que vão iniciar a partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. O principal ausência da equipe é o volante Hugo Moura que foi expulso na partida contra o Fortaleza. Para a vaga do jogador o técnico escolheu Tchê Tchê, que vinha sendo utilizado como titular antes de sofrer um lesão.
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan (Técnico: Fernando Diniz).
Escalação do Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Cano (Técnico: Luis Zubeldía).
✅ Ficha técnica
Vasco x Fluminense – Brasileirão 29ª Rodada
📆 Data e horário: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🎥 Onde assistir: Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
