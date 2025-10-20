Para enfrentar o Vasco pela 29ª rodada do Brasileirão, o Fluminense deve contar com novidades na escalação. O clássico será nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

Na partida contra o Juventude, Zubeldía não contou com Lucho Acosta, que passava por controle de carga, e a tendência é que o jogador retorne ao time titular. Desde que chegou, teve boas atuações e ganhou espaço por dar maior dinamismo ao ataque. Na vitória suada contra o Juventude, na rodada passada, sua ausência foi sentida pelo time, que pouco criou.

Com isso, uma das mudanças é a volta de Acosta. Além do meio de campo, o ataque também pode ter novidade. Isso porque o treinador tricolor tem se dividido entre Cano e John Kennedy. O argentino tem mais minutagem, mas o Moleque de Xerém tem tido boas atuações, dando uma boa dor de cabeça para o técnico.

O camisa 14 é o artilheiro do time na temporada com 20 gol, mesmo em ano atípico. Embora seja o jogador mais perigoso do time, não oferece tantas opções em jogos cujo adversário marca em linhas baixas ou está mais fechado. Por isso, John Kennedy pode ser uma opção, já que consegue ajudar na construção quando desce para buscar jogo, tem bom drible e velocidade.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Desfalques do Fluminense contra o Vasco

O departamento médico do Fluminense está esvaziando. Atualmente, apenas Keno, que sofreu entorse no tornozelo, está em tratamento. Ganso, que teve contusão na panturrilha, Nonato, que teve lesão muscular na coxa, e Manoel, que sofreu uma pancada no joelho durante um treino, estão em transição.

Onde assistir ao clássico

📆 Data e horário: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🎥 Onde assistir: Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)