Um torcedor do Vasco morreu depois se ser esfaqueado por torcedores do Flamengo no Distrito Federal, neste domingo (21), no dia do clássico entre os clubes cariocas. Eumar chegou a ser encaminhado a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

continua após a publicidade

De acordo com a polícia, tudo começou quando o torcedor do Vasco encontrou flamenguistas em um ônibus em Samambaia. Os torcedores do Flamengo teriam ordenado que Eumar tirasse a camisa, e, após recusa, esfaqueado o vascaíno. Os agressores fugiram e são procurados pela Polícia Militar.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Depois de ser encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia ainda com vida, Eumar faleceu na manhã desta segunda-feira (22). O homem deixou dois filhos.

continua após a publicidade

O caso aconteceu no dia do clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã, válido pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Jorge Carrascal, para o Rubro-Negro, e Rayan, para o Cruzmaltino.

➡️Momento ‘constrangedor’ em entrevista coletiva após Flamengo x Vasco viraliza

Eumar Vaz, torcedor do Vasco morto por torcedores do Flamengo (Foto: Reprodução redes sociais)

Eumar é a segunda morte entre torcedores de Vasco e Flamengo em setembro

Eumar é o segundo torcedor do Vasco a ser morto por torcedores do Flamengo no mês de setembro. No dia 11 deste mês, na zona norte do Rio de Janeiro, Rodrigo José da Silva foi morto a tiros. No mesmo dia, o Vasco venceu o Botafogo, nos pênaltis, se classificando para a semifinal da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

A vítima chegou a ser socorrida por amigos que o acompanhavam para assistir ao jogo, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O torcedor foi enterrado no cemitério de Irajá, também na zona norte.