Torcedor do Vasco morre esfaqueado por flamenguistas no Distrito Federal
Homem se recusou a tirar camisa do Vasco dentro de ônibus
Um torcedor do Vasco morreu depois se ser esfaqueado por torcedores do Flamengo no Distrito Federal, neste domingo (21), no dia do clássico entre os clubes cariocas. Eumar chegou a ser encaminhado a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a polícia, tudo começou quando o torcedor do Vasco encontrou flamenguistas em um ônibus em Samambaia. Os torcedores do Flamengo teriam ordenado que Eumar tirasse a camisa, e, após recusa, esfaqueado o vascaíno. Os agressores fugiram e são procurados pela Polícia Militar.
Depois de ser encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia ainda com vida, Eumar faleceu na manhã desta segunda-feira (22). O homem deixou dois filhos.
O caso aconteceu no dia do clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã, válido pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Jorge Carrascal, para o Rubro-Negro, e Rayan, para o Cruzmaltino.
Eumar é a segunda morte entre torcedores de Vasco e Flamengo em setembro
Eumar é o segundo torcedor do Vasco a ser morto por torcedores do Flamengo no mês de setembro. No dia 11 deste mês, na zona norte do Rio de Janeiro, Rodrigo José da Silva foi morto a tiros. No mesmo dia, o Vasco venceu o Botafogo, nos pênaltis, se classificando para a semifinal da Copa do Brasil.
A vítima chegou a ser socorrida por amigos que o acompanhavam para assistir ao jogo, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O torcedor foi enterrado no cemitério de Irajá, também na zona norte.
