Vasco contrata ex-profissional da comissão técnica de Filipe Luís no Flamengo

O Vasco acertou a contratação da psicóloga Carol Muniz para o time profissional. A psicóloga integrou a comissão técnica de Filipe Luís, quando era técnico do sub-17 rubro-negro. Carol Muniz já teve uma outra passagem pelo Vasco, mas deixou o clube em março de 2024.

Carol Muniz troca a base do Flamengo pelo time principal do Vasco (Foto: Reprodução)

A valorização dos psicólogos é fundamental dentro do Vasco. Isso porque os profissionais ajudam os atletas e colaboradores a manterem o cuidado com a saúde mental. O clube já foi inclusive sede do encontro de psicólogos de futebol.

Vasco deve fazer dois jogos-treinos antes do início do Brasileirão

A diretoria do Vasco vê com bons olhos a parada no calendário até o fim do mês, quando o time voltará a campo para enfrentar o Santos, no Rio, pela primeira rodada do Brasileirão. Há o entendimento de que o período servirá para o técnico Fábio Carille fazer os ajustes necessários no time, e para isso o clube pretende realizar dois jogos-treinos.

Sendo assim, o time deverá fazer ao menos dois jogos-treinos antes da estreia no Brasileirão.