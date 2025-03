Confira os clubes garantidos no pote 1 da Copa do Brasil

A segunda fase da Copa do Brasil está quase no fim, e gigantes do futebol brasileiro já garantiram a classificação para a próxima fase da competição nacional. As últimas vagas serão definidas nesta quinta-feira (13), para fechar as 32 equipes que participarão do sorteio para a terceira fase, ainda sem data definida.

Sem grandes surpresas nos duelos da segunda fase, o primeiro pote do sorteio contará apenas com clubes da Série A do Brasileirão. Com a eliminação do Atlético-GO para o Retrô, o Cruzeiro se garantiu entre os primeiros 16 clubes no pote 1. Com isso, apenas uma vaga está em aberto, que será do Athletico-PR, caso vença o Guarany de Bagé. Caso contrário, fica com o Ceará. Confira os clubes em cada pote:

Pote 1: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro, Athletico-PR ou Ceará.

Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro, Athletico-PR ou Ceará. Pote 2: Ceará ou Guarany-RS, CRB, Brusque, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Maringá-PR, Novorizontino, Criciúma, Botafogo-PB, Operário-PR, Retrô-PE, Capital-DF, Maracanã-CE, Vila Nova-GO ou Rio Branco-VN-ES; CSA ou Tuna Luso-PA.

Outros critérios do ranking

A pontuação máxima de cada Série (A/B/C/D) representa o dobro da pontuação da série inferior;

A pontuação do clube vice-campeão de uma série é sempre 80% da pontuação do campeão;

A pontuação dos terceiros e quartos lugares de uma série é sempre, respectivamente, 75% e 70% da pontuação do campeão;

A menor pontuação de uma série é sempre superior à atribuída ao campeão da série imediatamente inferior;

Na tabela 1, da classificação 24 em diante repete-se a pontuação da posição 23.

Sorteio da terceira fase

Além dos 20 times classificados, 12 equipes irão estrear na competição na terceira fase: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, Paysandu e CRB.

Os jogos de ida acontecerão no final de abril. Os duelos de volta, por sua vez, estão marcados para a segunda metade de maio.

