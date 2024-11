Vasco conta com São Januário lotado para voltar a vencer no Brasileirão

Com o São Januário lotado — todos os ingressos foram vendidos até a sexta-feira —, o Vasco recebe o Atlético-GO neste sábado, às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão, ainda sonhando com uma vaga na Libertadores do próximo ano. Para tanto, encerrar a sequência de quatro derrotas e vencer o lanterna do Brasileirão neste sábado é imperativo, e por isso o técnico interino Felipe Maestro deve promover mudanças no time.

Felipe não tem maiores problemas para escalar o time. Os únicos desfalques confirmados são os que já não vinham jogando, casos de Gui Estrella e Adson — que estão em período de retreinamento após longo período afastados por lesão — e de David, que só retorna em 2025. De resto, não há problemas com contusões ou suspensões.

O time que irá a campo não foi confirmado, mas a tendência é de que o Vasco tenha Philippe Coutinho entre os titulares e Payet no banco. Outra possível mudança é a entrada de Leandrinho na vaga de Lucas Piton.

Assim, o provável Vasco para enfrentar o Atlético-GO terá Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti e Leandrinho.

Vasco ‘torce’ pelo Botafogo na final da Libertadores

Quando Vasco e Atlético-GO entrarem em campo, o campeão da Libertadores deste ano já será conhecido. E, apesar da rivalidade local, para o cruzmaltino uma vitória do Botafogo na final com o Atlético-MG é mais interessante.

Isso porque, caso o Botafogo conquiste a competição continental, o G-7 do Brasileirão irá virar G-8, aumentando as chances de o Vasco conseguir uma das vagas à fase preliminar da Libertadores.

Em entrevista ao Lance!, o matemático Tristão Garcia, do site Infobola, calculou que as chances de o Vasco se classificar para a Libertadores sairá de 4% para 12% caso o Botafogo seja campeão neste sábado.