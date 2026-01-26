Eric Faria analisa atuação de novo reforço do Vasco e cita Diniz: 'Boa perspectiva'

Jogando longe de seus domínios, o Vasco conquistou uma vitória importante contra o Boavista e praticamente encaminhou a classificação para as quartas de final do Campeonato Carioca, neste domingo (25). Após a partida, o comentarista Eric Faria elogiou a atuação do novo reforço Cruz-Maltino, Johan Rojas, e destacou que o jovem colombiano tem potencial para se tornar uma peça-chave na equipe de Fernando Diniz.

Primeiro reforço da temporada, Rojas chegou ao Vasco por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra, vindo do Monterrey, do México. Após uma estreia discreta no empate sem gols contra o Nova Iguaçu, o colombiano mostrou seu potencial contra o Boavista, contribuindo com duas assistências e comandando as principais jogadas ofensivas.

Após a boa atuação entre os titulares do Vasco, Eric Faria descreveu o jovem jogador como criativo e objetivo. Segundo ele, a partida feita pelo colombiando dá boas perspectivas ao técnico Fernando Diniz, que começa a ter mais opções no elenco.

- A grande notícia da noite foi a atuação do Rojas, um jogador criativo, objetivo, que joga numa faixa de campo importante, é um jogador que distribui bolas para os atacantes concluírem. O passe que ele dá para o segundo gol do Puma é um belo passe, aliás, dois dos três gols do Vasco foram muito bonitos. Numa análise geral sobre o jogo, eu ficaria com os três pontos, que foram muito importantes para o Vasco, depois do clássico de quarta-feira, e a boa atuação do Rojas. Eu acho que a partida dele já dá ao Diniz uma boa perspectiva, Brenner e Hinestroza estão chegando, tem o Coutinho, tem o Nuno, tem o Andrés pelo lado esquerdo. Enfim, você já começa a ter um pouco mais de opção, não fica tão refém de alguns titulares - disse o comentarista do Sportv.

Aos 23 anos, Rojas pertence ao Monterrey, onde disputou 22 partidas, com três gols e uma assistência. Em 2025, atuou emprestado ao Necaxa, entrando em campo 31 vezes, com dois gols e uma assistência, sendo utilizado com frequência pelo técnico Fernando Gago, apesar de não ter se consolidado como titular.

Como havia sido a estreia de Rojas?

Johan Rojas entrou em campo já aos 22 minutos do segundo tempo contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, e teve pouca amostragem, com estreia tímida. O colombiano se movimentou buscando os lados do campo e teve 20 ações com a bola, tentou cinco cruzamentos e acertou apenas um. Além disso, completou 11 de 12 passes, mas não participou de nenhuma jogada decisiva.

Vasco vence o Boavista por 3 a 0

O Vasco venceu o Boavista por 3 a 0 neste domingo (25), no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, e garantiu mais três pontos no Campeonato Carioca. A vitória foi marcada por uma atuação inspirada do lateral-direito Puma Rodríguez, autor de dois gols, além de um golaço do colombiano Andrés Gómez.

Puma Rodríguez marcou dois contra o Boavista (Foto: Matheus Lima/Vasco)

