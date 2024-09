David fora da temporada; veja como fica o ataque do Vasco

David saiu lesionado aos 12 minutos na partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 18:45 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (30), o Vasco divulgou que o atacante David rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no empate contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Com a lesão, o jogador será desfalque no elenco para o restante da temporada. O prazo de recuperação é de cerca de um ano.

Sem o camisa 7, Rafael Paiva tem dilema para resolver no setor ofensivo. David era titular absoluto na equipe, e peça importante depois de perder Adson, por lesão na tíbia. Agora, o técnico precisa escolher o substituto ideal para acompanhar Vegetti no ataque. As opções ficam com: Emerson Rodríguez, Rayan, Jean David, Alex Teixeira e o jovem GB.

David ficou de fora do jogo dos dois jogos contra o Athletico-PR em São Januário (Brasileirão e Copa do Brasil), por conta de um quadro de celulite facial. Na ocasião, Paiva optou por Emerson Rodríguez na ponta.

A escolha deu certo. O colombiano marcou o gol de empate na primeira partida que começou a recuperação para a virada. Apesar de questionado por torcedores, o jogador vem crescendo de desempenho e pode se tornar o titular.

Emerson Rodríguez comemora gol contra o Athletico-PR, em São Januário. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O chileno Jean David fez sua estreia justamente na partida contra o Athletico-PR e correspondeu às expectativas da torcida. O jogador de 31 anos entrou no lugar de David na partida contra o Cruzeiro, mas pode ser uma opção de segundo tempo para segurar a bola no ataque.

Rayan se tornou um trunfo para o treinador e chegou a assumir a titularidade em algumas partidas desde a lesão de Adson. É uma alternativa para apostar no contra-ataque. Já o jovem GB recebeu poucas oportunidades, mas entrou bem quando precisou ser acionado. Na partida contra o Bragantino, pelo Brasileirão, marcou seu primeiro gol pelo profissional.

O Vasco volta à campo na próxima quarta-feira (2), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, na Arena MRV. O time permaneceu em Belo Horizonte após a partida contra o Cruzeiro para se preparar para a decisão. Até lá, Rafael Paiva precisará solucionar a ausência do camisa 7.