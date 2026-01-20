Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Flamengo x Vasco pela terceira rodada da Campeonato Carioca. O confronto acontece nesta quarta-feira (21/01), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O Mengão prevê mudanças no planejamento e deve passar a utilizar alguns jogadores do elenco profissional, após atuar inicialmente com atletas da base. A decisão está relacionada à possibilidade de disputa do quadrangular entre os quatro piores colocados da Taça Guanabara.

Palpite do Lance! para Flamengo x Vasco (21/01/2026)

O palpite principal aponta para a possibilidade de o Flamengo conquistar a sua primeira vitória na temporada. Até aqui, a equipe vinha atuando majoritariamente com jogadores da base sub-20, mas, diante do risco de rebaixamento no Campeonato Carioca, a comissão técnica deve recorrer a atletas do elenco profissional. Com isso, a tendência é de maior competitividade e capacidade para explorar os espaços deixados pela defesa do Vasco da Gama, aumentando as chances de triunfo no clássico.

O histórico recente também sustenta esse prognóstico, sobretudo pela superioridade do Flamengo no confronto direto ao longo dos anos. Atuando em casa, o Rubro-Negro costuma se impor, enquanto o Vasco tem apresentado dificuldades como visitante, cenário que reforça a expectativa de um resultado favorável ao mandante.

Jogando em casa, o Flamengo venceu sete dos últimos oito jogos

O Vasco perdeu cinco dos últimos seis jogos como visitante

como visitante O Flamengo não perde para o Vasco há 12 confrontos

Outros palpites para Flamengo x Vasco

É esperado que as duas redes balancem, já que ambos os times marcaram em três dos últimos quatro jogos do Flamengo. Nos jogos do Vasco da Gama, dois dos últimos três confrontos também terminaram com gols para os dois lados. A expectativa é de que o Vasco abra o placar, uma vez que o Flamengo tem apresentado dificuldades no início das partidas e costuma reagir depois de sair atrás. Esse cenário se repetiu em todos os últimos quatro jogos do Rubro-Negro.

Por fim, o prognóstico aponta para um placar reduzido, com no máximo dois gols. Nos confrontos diretos, as equipes ficaram abaixo da marca de 2,5 gols em cinco dos últimos seis encontros. Além disso, o Vasco da Gama não ultrapassou essa linha em quatro dos últimos cinco compromissos recentes.

Análise e Forma dos Times

Flamengo - Momento e escalação

Atual campeão do Brasileirão Série A, da Libertadores e do Campeonato Carioca, o Flamengo optou por iniciar a temporada 2026 utilizando majoritariamente jogadores reservas. Isso ajuda a explicar as derrotas recentes para o Volta Redonda por 3 x 0 e para o Bangu por 2 x 1. Ainda assim, existe a possibilidade de o clube escalar alguns titulares no clássico contra o Vasco, já que há um risco iminente de rebaixamento no Cariocão.

Provável escalação do Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago Teodoro, João Souza e Johnny Góes; Pablo, Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Joshua e Douglas Telles; Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti.

Vasco - Momento e escalação

O Vasco da Gama precisa virar a chave para o próximo compromisso contra o Flamengo após empatar sem gols com o Nova Iguaçu. A equipe promete entrar em campo com força máxima, contando com reforços como Alan Saldivia e Johan Rojas à disposição do técnico Fernando Diniz. Como desfalques, apenas Jair e Mateus Carvalho foram citados, ambos ainda no departamento médico.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Ricardo), Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Victor Luis; Tchê Tchê e Cauan Barros; Adson, Coutinho e Garré (Andrés Gómez); Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Confronto direto e estatísticas de Flamengo e Vasco

O histórico recente entre Flamengo e Vasco é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Flamengo x Vasco

21/09/2025 – Flamengo 1 x 1 Vasco da Gama – (Brasileirão Série A)

19/04/2025 – Vasco da Gama 0 x 0 Flamengo – (Brasileirão Série A)

08/03/2025 – Flamengo 2 x 1 Vasco da Gama – (Campeonato Carioca)

01/03/2025 – Vasco da Gama 0 x 1 Flamengo – (Campeonato Carioca)

15/02/2025 – Flamengo 2 x 0 Vasco da Gama – (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Flamengo e Vasco

O Flamengo sofre mais gols no primeiro tempo, entre os minutos 31 e 45, período em que levou quatro dos últimos 12 gols Três dos últimos cinco jogos do Rubro-Negro Carioca terminaram com menos de 2,5 gols A defesa do Vasco apresenta fragilidades e sofre média de 1,5 gols por partida Nos confrontos diretos, as duas equipes somam média de apenas 2,3 gols Nos últimos cinco jogos, Flamengo e Vasco marcaram dez gols cada, alcançando média de apenas dois gols por partida

Comparação de Odds para Flamengo x Vasco

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Resumo dos palpites do Lance! para Flamengo x Vasco

Flamengo vence (3,90 na Betsson) Ambos marcam (1,90 na Bet365) Vasco faz o 1º gol (1,80 na Betano) Menos de 2,5 Gols (1,78 na Betano)

