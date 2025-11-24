Vasco pode ver vantagem para o Z-4 cair para apenas três pontos nesta segunda-feira

O Vasco voltou a ligar o sinal de alerta no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Bahia por 1 a 0 neste domingo (23) fez o time cruzmaltino cair para a 13ª posição, estacionado nos 42 pontos. A distância atual para a zona de rebaixamento é de cinco pontos, mas ela pode diminuir consideravelmente após os jogos desta segunda-feira (24).

O principal duelo que influencia diretamente a vida vascaína é o confronto entre Santos e Internacional, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio. O Colorado, hoje 15º colocado com 40 pontos, recebe um Santos desesperado, que abre o Z-4 com 37 pontos.

Cenários possíveis para o Vasco nesta segunda

Vitória do Internacional: O Colorado chega aos 43 pontos, ultrapassa o Vasco, que cairia para 14º. A distância para o Z-4 seguiria em 5 pontos. Empate: Nenhuma das equipes supera o Vasco, mas o Santos chegaria a 38 pontos, reduzindo a diferença para quatro. Vitória do Santos: Os paulistas iriam a 40 pontos, ainda atrás do Vasco. No entanto, empurraria o Vitória para o Z-4 — deixando a distância vascaína para a zona da degola em apenas três pontos.

Além deste confronto direto, outro jogo envolve interesse vascaíno: Mirassol x Ceará. O Vozão, que também soma 42 pontos, precisa apenas de um empate para ultrapassar o time carioca pelos critérios de desempate, podendo empurrar o Vasco ainda mais para baixo na tabela.

No pior dos cenários, com uma vitória do Ceará e Internacional, o Vasco cairia para a 15° posição e ficaria apenas três pontos da zona do rebaixamento.

Vasco foi derrotado para o Bahia na rodada (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)

Semana decisiva em São Januário

O Vasco acumula cinco derrotas consecutivas, sequência que acendeu o alerta da torcida e pressiona o técnico Fernando Diniz. A chance de reagir vem na sexta-feira (28), às 19h30, quando o time recebe o Internacional em São Januário, em mais um confronto direto na luta contra o risco de rebaixamento.

A partida será crucial para que o Gigante da Colina volte a pontuar e evite se complicar ainda mais na reta final do campeonato. A expectativa é de casa cheia e clima de decisão no estádio vascaíno, que tenta empurrar a equipe para longe do fantasma da Série B.

