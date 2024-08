Roger Flores explica erro de Léo Pelé em Vasco x Red Bull Bragantino: ‘Determinante’

Roger Flores comentou erro de Léo Pelé que originou gol do RB Bragantino contra o Vasco (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 19:44 • Rio de Janeiro (RJ)

O Red Bull Bragantino saiu na frente contra o Vasco neste sábado (3), em gol que saiu após um erro do zagueiro Léo Pelé, em São Januário. O defensor foi bastante criticado por torcedores Cruzmaltinos após a falha na partida válida pelo Brasileirão. Comentarista do jogo no "sportv", o ex-jogador Roger Flores falou sobre a decisão do jogador vascaíno.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

- Tem a falha individual do Léo Pelé. Quis buscar o contato corporal, proteger a bola dando aquele primeiro tranco no Gustavinho, que foi malandro e fugiu desse contato. O Bragantino já tinha conseguido uma jogada, ganhando do Victor Luís. O detalhe do erro individual do Léo foi determinante para o Red Bull Bragantino abrir o placar - disse Roger Flores.

Gustavinho tomou à frente de Léo Pelé e tocou para John John, que só completou para o gol vazio, aos cinco minutos. O Vasco iniciou a rodada na 11ª posição, com 23 pontos, enquanto o Red Bull Bragantino era o 10°, com 25. De olho no jogo de volta contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil, o Cruzmaltino poupou alguns jogadores, como o atacante Vegetti.