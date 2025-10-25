Vasco bate martelo sobre presença de Rayan no jogo contra o Bragantino
Duelo do Brasileirão acontece neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília)
O Vasco divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Bragantino, que acontece neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques. Com edema na coxa direita, o atacante Rayan não jogará a partida da 30ª rodada do Brasileirão.
Agora, a principal dúvida de Fernando Diniz na escalação é entre Hugo Moura, que cumpriu suspensão no clássico, e Tchê Tchê como dupla de Barros no meio-campo. A provável equipe inicial vascaína tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê), Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Vegetti.
Lesão de Rayan, destaque do Vasco
Rayan sentiu dores na perna durante o primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense. Mesmo assim, Diniz optou por manter o atacante, que vem sendo o grande destaque vascaíno nos últimos jogos. A decisão deu resultado: dele saiu a jogada do segundo gol - antes da contusão, o próprio havia marcado o primeiro tento cruz-maltino. Na comemoração, o atleta foi até o banco de reservas para receber atendimento médico.
Em boa fase, Cruz-Maltino enfrenta o Bragantino
O Vasco vive ótima sequência na temporada: são três vitórias consecutivas, cinco nos últimos seis jogos. Oitavo colocado no Brasileirão, enfrentará o Bragantino, que está apenas três pontos atrás na tabela, fora de casa. O jogo é importante na briga por vagas em competições sul-americanas - o Cruz-Maltino sonha com a classificação para a próxima edição da Libertadores.
